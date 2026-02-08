كفر الشيخ | هبوط مفاجئ بميدان الـ47 بحي شرق والوحدة المحلية تتدخل .. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هبوط أرضي مفاجئ بميدان الـ 47 بحي شرق كفر الشيخ.

تم التعامل على وجه السرعة والفور مع الهبوط المفاجئ.

وجرى التحرك العاجل فور تلقي البلاغ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي آثار سلبية.

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ إلى أنه جرى التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع الموقف ميدانيًا حتى السيطرة عليه.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار المتابعة اللحظية والتدخل الفوري مع أي طوارئ، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية والخدمية بالمنطقة.