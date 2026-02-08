قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة كفر الشيخ تستضيف اليوم العلمي الثقافي المصري الألماني .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

استقبل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).

ضم الوفد كلاً من الدكتور فاطمة سليمان نائب مدير المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، والدكتور ميرام محمود منسق التسويق للتعليم العالي والبحث العلمي بالهيئة، إلى جانب عدد من الأساتذة والسفراء العلميين المصريين المرتبطين بالهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والدكتور تامر ابراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار فعاليات اليوم المصري الألماني العلمي الثقافي (German Egyptian Science and Culture Day) الذي نظمته كلية الصيدلة بالجامعة.

وأكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز علاقاتها الدولية، ولاسيما مع المؤسسات العلمية الألمانية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات العلمية والثقافية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات البحث باحتياجات المجتمع.

أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030.

 وأشار إلى حرص الجامعة على دعم الشراكات مع المؤسسات الدولية المرموقة، وفي مقدمتها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر أكاديمية وبحثية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، رحب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بوفد الهيئة الألمانية، مؤكدًا أن التعاون مع DAAD يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم برامج الابتعاث والمنح المشتركة، وبناء قدرات الباحثين الشباب.

وأشار نائب رئيس الجامعة، الي حرص جامعة كفر الشيخ على توفير بيئة بحثية جاذبة ومحفزة، وتشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا على الاستفادة من برامج التبادل العلمي والمنح الدولية، والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الألمانية بما يعزز جودة البحث العلمي ويرفع التصنيف الدولي للجامعة.

بدوره، أكد الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، أن استضافة الكلية لفعاليات اليوم المصري الألماني العلمي الثقافي تعكس مكانتها العلمية ودورها الفاعل في دعم البحث العلمي والشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ تسعى باستمرار إلى ربط التعليم الصيدلي بأحدث التطورات العالمية.

أشار عميد كلية الصيدلة، الي أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات البحثية العالمية، وتحرص على إتاحة الفرص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتعرف على برامج الدراسة والبحث والمنح المقدمة من الجانب الألماني، بما يسهم في إعداد خريج متميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي عن سعادتهم بالتواجد في جامعة كفر الشيخ، مشيدين بالمستوى الأكاديمي والبحثي الذي لمسته الوفود داخل الكليات، ومؤكدين حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع الجامعات المصرية، ودعم برامج التبادل العلمي، والمنح الدراسية، والمشروعات البحثية المشتركة.

وأشار الوفد إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة للتعريف ببرامج الهيئة المختلفة، وبحث سبل التعاون المستقبلي مع جامعة كفر الشيخ في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا والابتكار.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين جامعة كفر الشيخ والهيئة الألمانية للتبادل العلمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ كلية الصيدلة

