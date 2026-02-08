ورشة عمل تناقش الجديد في التخدير وعلاج الألم بطب كفر الشيخ| صور

نظم قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ورشة عمل متخصصة بعنوان "Ultrasound Guided Regional Anesthesia Workshop"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

يأتي هذا في إطار حرص الجامعة على دعم التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية لمواكبة التطور في تقنيات التخدير الموضعي باستخدام الموجات فوق الصوتية.

جاءت هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور يحيى زكريا، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأقيمت ورشة العمل تحت إشراف وتنسيق الدكتورة بسمة غنيم، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة دنيا هاني، مدرس التخدير والمنسق العام للورشة، والدكتور أحمد مبروك، منسق التسجيل.

أدار الجلسات العلمية والمحاضرات نخبة من الأطباء المتميزين، وهم الدكتور مصطفى عبد العزيز، والدكتور علي محمود مصطفى، والدكتور أحمد سمير العبد.

وركزت المحاضرات على الجوانب النظرية والعملية لتقنيات التخدير الحديثة، والاطلاع على أحدث الممارسات الإكلينيكية المتبعة عالمياً في هذا المجال.

أ.د بسمة غنيم

جانب من الفعاليات

أ.د وائل الفقي وأ.د حاتم الجوهري وأ.د بسمة غنيم