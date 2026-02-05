قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية أبو بدوي | صور

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة شاملة (طبية علاجية – بيطرية – توعوية – تنموية – إرشاد زراعي) بقرية أبو بدوي والقرى المجاورة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

جاءت القافلة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار تنمية الريف المصري ودعم رؤية مصر 2030.

قوافل علاجية وتنموية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في إطلاق القوافل الطبية والعلاجية والتنموية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمبادرات الرئاسية، وحرصًا على تقديم خدمات صحية متكاملة بالمجان، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تعكس الدور الوطني والمجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والزراعية على مستوى المحافظة، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم في أماكن إقامتهم، وتعزيز التكامل بين مختلف كليات الجامعة.

وأُشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق عبد الهادي وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين من كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والتربية النوعية، والآداب.

تخصصات طبية 

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، شملت: الباطنة، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأسنان، حيث تم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية أبو بدوي والقرى المجاورة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها 1001 حالة، مؤكدة أنه تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم المبادرات الرئاسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشغولات يدوية 

كما تضمنت القافلة تنظيم ورشة عمل متخصصة من كلية التربية النوعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في تنمية الحرف اليدوية، شملت التدريب على المشغولات اليدوية وصناعة فوانيس رمضان، بهدف تمكين الأسر اقتصاديًا، وتنمية مهارات السيدات والشباب، وفتح آفاق لمشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

وشملت القافلة أيضًا تقديم ندوة توعوية في الإرشاد الزراعي اشرف عليها كلية الزراعة ، تم خلالها إرشاد المزارعين إلى أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وسبل ترشيد استخدام المياه، وتحسين جودة المحاصيل، ومواجهة الآفات الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

كما نُظمت كلية الاداب ندوة توعوية حول المشروعات القومية، استعرضت جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ودورها في تحسين مستوى الخدمات، وخلق فرص العمل، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، وذلك في إطار رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركة المواطنين في جهود التنمية والارشاد الاسري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

وفي إطار القافلة البيطرية، التي اطلقتها كلية الطب البيطري تم تقديم الخدمات العلاجية المجانية، حيث جرى فحص وعلاج 3520 حالة دواجن، وإجراء 12 حالة جراحة، و203 حالات تناسليات، و489 حالة باطنة، إلى جانب تقديم الإرشاد البيطري والتوعية بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات والطيور المنزلية وسبل الوقاية من الأمراض المعدية.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

زيكر 007 GT موديل 2026

المواصفات الكاملة لسيارة زيكر 007 GT موديل 2026.. صور

منصة “روبلوكس”

بعد الحوت الأزرق.. روبلوكس تلحق بقائمة الألعاب المحجوبة في مصر.. فما القصة؟

الذكاء الاصطناعي

مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي فهل هي على وشك الانتهاء ؟

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد