جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية أبو بدوي | صور

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة شاملة (طبية علاجية – بيطرية – توعوية – تنموية – إرشاد زراعي) بقرية أبو بدوي والقرى المجاورة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

جاءت القافلة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار تنمية الريف المصري ودعم رؤية مصر 2030.

قوافل علاجية وتنموية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في إطلاق القوافل الطبية والعلاجية والتنموية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمبادرات الرئاسية، وحرصًا على تقديم خدمات صحية متكاملة بالمجان، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تعكس الدور الوطني والمجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والزراعية على مستوى المحافظة، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم في أماكن إقامتهم، وتعزيز التكامل بين مختلف كليات الجامعة.

وأُشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق عبد الهادي وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين من كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والتربية النوعية، والآداب.

تخصصات طبية

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، شملت: الباطنة، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأسنان، حيث تم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية أبو بدوي والقرى المجاورة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها 1001 حالة، مؤكدة أنه تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم المبادرات الرئاسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشغولات يدوية

كما تضمنت القافلة تنظيم ورشة عمل متخصصة من كلية التربية النوعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في تنمية الحرف اليدوية، شملت التدريب على المشغولات اليدوية وصناعة فوانيس رمضان، بهدف تمكين الأسر اقتصاديًا، وتنمية مهارات السيدات والشباب، وفتح آفاق لمشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

وشملت القافلة أيضًا تقديم ندوة توعوية في الإرشاد الزراعي اشرف عليها كلية الزراعة ، تم خلالها إرشاد المزارعين إلى أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وسبل ترشيد استخدام المياه، وتحسين جودة المحاصيل، ومواجهة الآفات الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

كما نُظمت كلية الاداب ندوة توعوية حول المشروعات القومية، استعرضت جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ودورها في تحسين مستوى الخدمات، وخلق فرص العمل، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، وذلك في إطار رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركة المواطنين في جهود التنمية والارشاد الاسري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

وفي إطار القافلة البيطرية، التي اطلقتها كلية الطب البيطري تم تقديم الخدمات العلاجية المجانية، حيث جرى فحص وعلاج 3520 حالة دواجن، وإجراء 12 حالة جراحة، و203 حالات تناسليات، و489 حالة باطنة، إلى جانب تقديم الإرشاد البيطري والتوعية بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات والطيور المنزلية وسبل الوقاية من الأمراض المعدية.