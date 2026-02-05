المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري

تقدم فريق المقاولون العرب على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما اليوم باستاد السلام لحساب الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف المقاولون العرب شكري نجيب في الدقيقة 14 من إنطلاق المباراة.



تشكيل الفريقين

أعلن فريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان المدير الفني ونظيره وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ تشكيليهما للمباراة المقرر أن تقام بينهما اليوم باستاد السلام لحساب الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد ـ حسن شاكوش ـ إبراهيم القاضي - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: عمر الوحش ـ أحمد فؤاد ـ محمد عادل

خط الهجوم: شكري نجيب ـ حازم العسكري ـ جواكيم أوجيرا

تشكيل وادي دجلة أمام المقاولون العرب

عمرو حسام في حراسة المرمى، شادي ماهر، سيف تقى، عمر عدلي، أحمد دحروج، هشام محمد، دانيال ميسكيتش، ميسي كاندروب، محمود دياسطي، زياد أسامة، وفرانك بولي.

موعد مباراة وادي دجلة ضد المقاولون

وانطلقت صافرة مباراة وادي دجلة أمام المقاولون العرب اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب السلام لحساب الجولة الـ 17 من الدوري.

القناة الناقلة لمباراة وادي دجلة والمقاولون العرب

وتُنقل مباراة وادي دجلة أمام المقاولون العرب، عبر قناة أون سبورت 2 بصوت المعلق محمود أبو الركب، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات البطولات المحلية في مصر بشكل حصري.