تعيين العميد محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوى شحاته، رئيس حزب الوفد، قرار بتعيين العميد محمد سمير ،مساعدا لرئيس الحزب .

يذكر أن العميد محمد سمير إنضم لحزب الوفد عام ٢٠١٨ ،وتقلد منصب مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب، ويعمل مدرب ومحلل سياسى ،وكاتب صحفى ، ومحاضر فى عدة مجالات ،التنمية البشرية والإدارة وأعمال المراسم والبروتوكول .

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قد قال خلال تصريحات له في الاونة الاخيرة إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل المشترك من أجل عودة الحزب إلى صدارة المشهد السياسي من جديد، مؤكدًا أن الوفد لن يُبنى وفي النفوس مشاعر انتقام أو تصفية حسابات، وأن التسامح سيكون هو السائد خلال الفترة القادمة.

وأضاف، رئيس حزب الوفد، في تصريحات بعد اعلان نتيجة الانتخابات أمس الجمعة : «بصفتي رئيسًا للحزب، لن أكون أنا أو أقرب المقربين مني أداة لتصفية الحسابات أو الانتقام. جميع الوفديين، من انتخبوني ومن لم ينتخبوني، على مسافة واحدة مني. نحن نريد البناء والسير إلى الأمام».

ووجّه رئيس الوفد الشكر إلى أعضاء الحزب الذين حضروا من مختلف المحافظات، مؤكدًا تقديره لمشقة السفر، قائلًا إن الدافع الذي حرّكهم هو مصلحة الوفد والوطن، معلنًا أن الحزب سيجوب محافظات الجمهورية كافة خلال الفترة المقبلة.

وأكد البدوي أن المرحلة القادمة ستشهد جمع شمل الوفديين، ووحدة الصف، وإنهاء كافة الخلافات التي من شأنها توتير العلاقة بين أعضاء الحزب، مشددًا على أن التعامل داخل الوفد سيكون بروح الأسرة، ومتعهدًا بأن يكون رئيسًا لكل الوفديين دون أي تفرقة.

وأشار إلى أن الخطاب السياسي لحزب الوفد خلال الفترات الماضية لم يكن معبرًا عن ثوابت وقيم ومبادئ وتاريخ الحزب، موضحًا أن أقل ما يمكن وصفه به أنه «خطاب متخاذل».

وشدد رئيس الوفد على أن الحزب سيعود لممارسة دوره كمعارضة وطنية، مؤكدًا أن الوفد ليس من أحزاب الموالاة ولن يكون كذلك، مضيفًا: «اسمه حزب الوفد المصري المعارض»، ومبينًا أن المعارضة الليبرالية الرشيدة لا تتصادم مع جهود التنمية، بل تدعمها، ولا تمس الأمن القومي المصري، وإنما تعمل على رفع وعي الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.

وأضاف أن جريدة الوفد ستعود منبرًا لنشر الحقيقة، لافتًا إلى أن ردّ الشائعات عبر صحيفة معارضة يحظى بثقة المواطنين ويسهم في مواجهتها.

وقال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد ، إن حزب الوفد كان على مدار التاريخ إنحيازه بشكل كامل بما يحقق صالح الشعب وصالح الوطن.

وأشار البدوي إلى أن الخطاب السياسي لحزب الوفد خلال الفترات الماضية لم يكن معبرا بأي حال من الأحوال عن ثوابت وقيم ومبادئ وتاريخ حزب الوفد ، مشيرا إلى أن أقل ما يقال عنه إنه خطاب متخاذل.

وأكد رئيس حزب الوفد أن حزب الوفد سيعارض ولن يكون ضمن أحزاب الموالاة ، سيعود مرة أخرى حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية.