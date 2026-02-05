الصحة عن حادث طفل حشو الضرس: أي تقصير أو خطأ جسيم سيتم التعامل معه قانونيًا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ متابعة الحادثة المأساوية التي أدت إلى وفاة الطفل محمد أثناء عملية حشو ضرس، مشيدًا بمجهودات وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والقضاء في سرعة التعامل مع الواقعة.

الملف الطبي والإجراءات المتبعة

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ التحقيق يشمل الملف الطبي والإجراءات المتبعة في المستشفى، وأن الوزارة ستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، مع ضمان عدم تضيع حق أسرة الطفل.

الأطفال في عمر السنتين

وتابع، أن الوزارة تحركت على مستوى اللجان المتخصصة لفحص كل الإجراءات الطبية، مؤكّدًا أن الأطفال في عمر السنتين يحتاجون إلى متابعة دقيقة أثناء التخدير، وأن التحقيقات تشمل التأكد من سلامة كل البروتوكولات والتجهيزات اللازمة للإنعاش بعد الإفاقة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المخولة بالنظر في سلامة الإجراءات الطبية المتخذة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تقدر حجم الصدمة التي تمر بها الأسرة، مؤكدًا أن التحقيقات تتم وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، وأن أي تقصير أو خطأ سيتم التعامل معه قانونيًا.

وأشار إلى أن جهود كل الجهات المعنية كانت سابقة بخطوة الإعلام، لتقديم تقرير كامل ودقيق حول الواقعة.