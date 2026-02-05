قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
بالصور

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
آية التيجي

كشف خبراء التغذية، إلى أن تناول حفنة من المكسرات بعد الإفطار في شهر رمضان لا يعد مجرد عادة شهية، بل يمكن أن يقدم فوائد صحية مهمة للصائمين، خاصة عند تضمينها كجزء من وجبة متوازنة. 

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

وتتميز المكسرات بكونها غنية بالعناصر المغذية التي تدعم الصحة العامة وتعزز الشعور بالشبع بعد ساعات طويلة من الصيام، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وتشمل:

ـ دعم صحة القلب وتقليل الكوليسترول الضار:
المكسرات تحتوي على دهون غير مشبعة وأحماض أوميغا-3 التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة الشرايين، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية لدى الصائمين.

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

ـ  مصدر غني بالألياف للشبع والتحكم في الوزن:
الألياف الموجودة في المكسرات تساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الجوع بعد الإفطار، مما يدعم التحكم في كمية الطعام المتناولة ويساهم في إدارة الوزن. 

وقد ارتبط تناول المكسرات بزيادة امتصاص البكتيريا الصحية في الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي. 

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

ـ مضادات الالتهابات والمركبات المضادة للأكسدة:
يحتوي مجموعة من المكسرات مثل اللوز والجوز على مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، وهو أمر مفيد بعد الإفطار بعد يوم كامل من الصيام.

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

ـ طاقة غذائية عالية لتعويض الصيام:
تُعد المكسرات مصدرًا مركزًا للطاقة، حيث تحتوي على دهون صحية وبروتينات وفيتامينات ومعادن تساعد على إعادة تزويد الجسم بالطاقة بعد ساعات طويلة من الحرمان عن الطعام.

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

ـ فوائد متنوعة للصحة العامة:
تناول المكسرات بانتظام قد يرتبط أيضًا بتحسين مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة عند تضمينها ضمن نظام غذائي متوازن، مما يجعلها خيارًا مفيدًا للصائمين بعد الإفطار. 

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

نصائح عند تناول المكسرات في رمضان

ـ يُفضّل الحصة المعتدلة (حفنة صغيرة حوالي 28 جرام) لتجنّب الإفراط في السعرات.

ـ اختيار المكسرات النيئة أو المحمصة قليلًا دون إضافة ملح أو سكر قدر الإمكان.

ـ يمكن مزجها مع التمر أو الفواكه المجففة لوجبة إفطار متوازنة مغذية.

فوائد المكسرات بعد الإفطار المكسرات في رمضان فوائد تناول المكسرات طاقة بعد الصيام صحة القلب وتغذية ألياف المكسرات أوميغا 3 تحسين الهضم في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

