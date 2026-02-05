فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

كشف خبراء التغذية، إلى أن تناول حفنة من المكسرات بعد الإفطار في شهر رمضان لا يعد مجرد عادة شهية، بل يمكن أن يقدم فوائد صحية مهمة للصائمين، خاصة عند تضمينها كجزء من وجبة متوازنة.

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

وتتميز المكسرات بكونها غنية بالعناصر المغذية التي تدعم الصحة العامة وتعزز الشعور بالشبع بعد ساعات طويلة من الصيام، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وتشمل:

ـ دعم صحة القلب وتقليل الكوليسترول الضار:

المكسرات تحتوي على دهون غير مشبعة وأحماض أوميغا-3 التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة الشرايين، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية لدى الصائمين.

ـ مصدر غني بالألياف للشبع والتحكم في الوزن:

الألياف الموجودة في المكسرات تساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الجوع بعد الإفطار، مما يدعم التحكم في كمية الطعام المتناولة ويساهم في إدارة الوزن.

وقد ارتبط تناول المكسرات بزيادة امتصاص البكتيريا الصحية في الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ـ مضادات الالتهابات والمركبات المضادة للأكسدة:

يحتوي مجموعة من المكسرات مثل اللوز والجوز على مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، وهو أمر مفيد بعد الإفطار بعد يوم كامل من الصيام.

ـ طاقة غذائية عالية لتعويض الصيام:

تُعد المكسرات مصدرًا مركزًا للطاقة، حيث تحتوي على دهون صحية وبروتينات وفيتامينات ومعادن تساعد على إعادة تزويد الجسم بالطاقة بعد ساعات طويلة من الحرمان عن الطعام.

ـ فوائد متنوعة للصحة العامة:

تناول المكسرات بانتظام قد يرتبط أيضًا بتحسين مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة عند تضمينها ضمن نظام غذائي متوازن، مما يجعلها خيارًا مفيدًا للصائمين بعد الإفطار.

نصائح عند تناول المكسرات في رمضان

ـ يُفضّل الحصة المعتدلة (حفنة صغيرة حوالي 28 جرام) لتجنّب الإفراط في السعرات.

ـ اختيار المكسرات النيئة أو المحمصة قليلًا دون إضافة ملح أو سكر قدر الإمكان.

ـ يمكن مزجها مع التمر أو الفواكه المجففة لوجبة إفطار متوازنة مغذية.