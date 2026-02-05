الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط نويبع - العقبة

أكد مدير عام شركة الجسر العربي، عدنان العبادلة، أن الشركة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تنمية وتطوير حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري الدولي نويبع–العقبة، بما يسهم في دعم منظومة النقل والتجارة الإقليمية وتعزيز الربط بين الموانئ العربية.

وأوضح العبادلة، خلال لقائه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن الشركة استثمرت ما يزيد على 55 مليون دولار لتطوير وتحديث أسطولها البحري، من خلال إدخال باخرتي شحن حديثتين ومتطورتين هما الباخرة "أور" والباخرة "الحسين"، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة أعداد الشاحنات المنقولة عبر الخط البحري، حيث سجلت أرقامًا تاريخية غير مسبوقة تجاوزت 79 ألف شاحنة سنويا.

وأشار إلى أنه في إطار تنويع خدمات الشركة وتنشيط حركة السياحة البينية، تم ضم القارب الحديث "نيو عقبة"الذي جرى بناؤه عام 2023، إلى جانب القارب السياحي "دهب"، إلى أسطول الشركة، بما يسهم في دعم الخط السياحي العقبة–طابا وتعزيز حركة المسافرين والسياحة بين الجانبين.

وتناول العبادلة نشاط الشركة وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى خططها ومشاريعها الاستراتيجية الجاري تنفيذها، مؤكدا الدور المحوري الذي تضطلع به شركة الجسر العربي في ترسيخ مكانة مدينة العقبة كمركز إقليمي للنقل والتجارة، وذلك انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن الشركة، وبالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة العقبة، من المتوقع أن يكون لها أثر اقتصادي وتنموي ملموس، وتسهم في خلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لا سيما من خلال تطوير محطة الركاب في ميناء العقبة ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة فيها.