الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط نويبع - العقبة

 أكد مدير عام شركة الجسر العربي، عدنان العبادلة، أن الشركة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تنمية وتطوير حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري الدولي نويبع–العقبة، بما يسهم في دعم منظومة النقل والتجارة الإقليمية وتعزيز الربط بين الموانئ العربية.

وأوضح العبادلة، خلال لقائه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن الشركة استثمرت ما يزيد على 55 مليون دولار لتطوير وتحديث أسطولها البحري، من خلال إدخال باخرتي شحن حديثتين ومتطورتين هما الباخرة "أور" والباخرة "الحسين"، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة أعداد الشاحنات المنقولة عبر الخط البحري، حيث سجلت أرقامًا تاريخية غير مسبوقة تجاوزت 79 ألف شاحنة سنويا.

وأشار إلى أنه في إطار تنويع خدمات الشركة وتنشيط حركة السياحة البينية، تم ضم القارب الحديث "نيو عقبة"الذي جرى بناؤه عام 2023، إلى جانب القارب السياحي "دهب"، إلى أسطول الشركة، بما يسهم في دعم الخط السياحي العقبة–طابا وتعزيز حركة المسافرين والسياحة بين الجانبين.

وتناول العبادلة نشاط الشركة وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى خططها ومشاريعها الاستراتيجية الجاري تنفيذها، مؤكدا الدور المحوري الذي تضطلع به شركة الجسر العربي في ترسيخ مكانة مدينة العقبة كمركز إقليمي للنقل والتجارة، وذلك انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن الشركة، وبالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة العقبة، من المتوقع أن يكون لها أثر اقتصادي وتنموي ملموس، وتسهم في خلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لا سيما من خلال تطوير محطة الركاب في ميناء العقبة ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة فيها.

