المواصفات الكاملة لسيارة زيكر 007 GT موديل 2026.. صور

تُعد سيارة زيكر 007 GT موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها علامة زيكر ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث تعتمد على منظومة تقنية متقدمة تجمع بين القوة الكبيرة والتسارع، إلى جانب حزمة تجهيزات حديثة.

أداء زيكر 007 GT موديل 2026

تعتمد زيكر 007 GT موديل 2026 على محركين كهربائيين، بواقع محرك مثبت على كل محور، ما يمنح السيارة نظام دفع رباعي كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 645 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 710 نيوتن متر.

زيكر 007 GT موديل 2026

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.95 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات ذات الأداء الرياضي المرتفع، فيما تم تحديد السرعة القصوى عند 210 كيلومترات في الساعة.

أبعاد وتصميم زيكر 007 GT موديل 2026

تأتي زيكر 007 GT بأبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4,864 مم، مع عرض كلي يصل إلى 1,900 مم، وارتفاع يبلغ 1,460 مم، كما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات طويلة بطول 2,925 مم، ويكتمل التصميم الخارجي بجنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل بالكامل بتقنية LED.

زيكر 007 GT موديل 2026

مقصورة وتجهيزات زيكر 007 GT موديل 2026

تقدم زيكر 007 GT مقصورة تعتمد على تجهيزات عملية وتقنيات حديثة تشمل شاشة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ترفيهي صوتي، وإضاءة داخلية محيطية.

كما تم تزويد السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، ومقود جلدي متعدد الوظائف للتحكم بأنظمة السيارة،وتأتي المقاعد مكسوة بجلد فاخر، مع توفير خاصية الذاكرة والتدفئة والتبريد لمقعد السائق، بالإضافة إلى تدفئة وتبريد لمقعد الراكب الأمامي.

زيكر 007 GT موديل 2026

أنظمة السلامة والمساعدة

تعتمد زيكر 007 GT موديل 2026 على مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب التحذير من التصادم الخلفي.

كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، مع نظام ركن تلقائي يسهل عملية الاصطفاف، وتشمل تجهيزات السلامة وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إضافة إلى أنظمة ABS، وEBD، والتحكم في الجر TCS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.