الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المواصفات الكاملة لسيارة زيكر 007 GT موديل 2026.. صور

زيكر 007 GT موديل 2026
زيكر 007 GT موديل 2026

تُعد سيارة زيكر 007 GT موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها علامة زيكر ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث تعتمد على منظومة تقنية متقدمة تجمع بين القوة الكبيرة والتسارع، إلى جانب حزمة تجهيزات حديثة.

أداء زيكر 007 GT موديل 2026

تعتمد زيكر 007 GT موديل 2026 على محركين كهربائيين، بواقع محرك مثبت على كل محور، ما يمنح السيارة نظام دفع رباعي كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 645 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 710 نيوتن متر.

 زيكر 007 GT موديل 2026

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.95 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات ذات الأداء الرياضي المرتفع، فيما تم تحديد السرعة القصوى عند 210 كيلومترات في الساعة.

أبعاد وتصميم زيكر 007 GT موديل 2026

تأتي زيكر 007 GT بأبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4,864 مم، مع عرض كلي يصل إلى 1,900 مم، وارتفاع يبلغ 1,460 مم، كما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات طويلة بطول 2,925 مم، ويكتمل التصميم الخارجي بجنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل بالكامل بتقنية LED.

 زيكر 007 GT موديل 2026

مقصورة وتجهيزات زيكر 007 GT موديل 2026

تقدم زيكر 007 GT مقصورة تعتمد على تجهيزات عملية وتقنيات حديثة تشمل شاشة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ترفيهي صوتي، وإضاءة داخلية محيطية. 

كما تم تزويد السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، ومقود جلدي متعدد الوظائف للتحكم بأنظمة السيارة،وتأتي المقاعد مكسوة بجلد فاخر، مع توفير خاصية الذاكرة والتدفئة والتبريد لمقعد السائق، بالإضافة إلى تدفئة وتبريد لمقعد الراكب الأمامي.

 زيكر 007 GT موديل 2026

أنظمة السلامة والمساعدة 

تعتمد زيكر 007 GT موديل 2026 على مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب التحذير من التصادم الخلفي.

كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، مع نظام ركن تلقائي يسهل عملية الاصطفاف، وتشمل تجهيزات السلامة وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إضافة إلى أنظمة ABS، وEBD، والتحكم في الجر TCS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

زيكر 007 GT موديل 2026

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
