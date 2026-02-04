قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخيار العسكري مطروح .. البيت الأبيض يُعلن موعد المفاوضات بين أمريكا وإيران
وفاة والد الفنانة علا رشدي .. والجنازة ظهر اليوم الأربعاء
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو
نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟
الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
مصطفى شلبي يكشف سر احتفاله بـ «القوس والسهم» أمام الأهلي
مموّت نفسه .. شوبير: تريزيجية أفضل صفقة بالأهلي
سارة يوسف تكشف عن دورها في مسلسل «صحاب الأرض» وتجسّد معاناة فدوى الغزاوية
شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله
أشرف نصار: طمعنا في الفوز على الأهلي.. والرمادي مستمر معنا ولم يتلق عروضًا للرحيل
أزمة جديدة تواجه حسام حسن قبل معسكر الفراعنة مارس المقبل
شبانة : الأهلي يفتقد لـ علي معلول.. وكان من الأفضل استمرار عمر كمال
شاهد| زيكر 7X موديل 2026 الجديدة

زيكر 7X موديل 2026
زيكر 7X موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر 7X موديل 2026 ، وتنتمي 7X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

زيكر 7X موديل 2026

محرك زيكر 7X موديل 2026

تحصل سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي قوتها من محركين كهربائين، وبها نظام دفع كلي، وتنتج قوة 636 حصان، وعزم دوران 710 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

زيكر 7X موديل 2026

مواصفات زيكر 7X موديل 2026

زودت سيارة زيكر 7X موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية ليد ماتريكس ذكية مع توقيع ضوئي مميز، ومقابض أبواب مخفية تعزز الانسيابية والديناميكية الهوائية، وبها سقف زجاجي ثابت يمنح المقصورة إحساس بالرحابة، وبها خطوط جانبية انسيابية، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 21 بوصة .

زيكر 7X موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة زيكر 7X موديل 2026 بها، مقصورة راقية، وبها مقاعد جلد نابا فاخرة، وبها مقاعد أمامية كهربائيًا متعدد الاتجاهات، وبها نظام تدفئة وتبريد، وبها مقاعد بـ نظام الذاكرة والتحكم الكهربائي الكامل في مقعد السائق بـ 14 وضعية، وبها شاشة مركزية مقاس 16 بوصة بدقة 3.5K لنظام المعلومات والترفيه، وبها نظام ملاحة متصل، وبها شاشة رقمية للسائق مقاس 13 بوصة، وبها آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوتي مكون من 10 سماعات.

زيكر 7X موديل 2026

ويوجد بـ سيارة زيكر 7X موديل 2026، شاحن لاسلكي مزدوج في الكونسول الأمامي، وبها نظام مكابح الطوارئ الذاتية مع التحذير من الاصطدام الأمامي، ومساعد البقاء وتغيير المسار مع تنبيه حركة المرور الخلفية، ومثبت سرعة متكيف ذكي مع القدرة على تعديل السرعة حسب المنعطفات والظروف، وكاميرات، وحساسات محيطية مع نظام الركن التلقائي لمساعدة السائق في الأماكن الضيقة.

تاريخ شركة زيكر في صناعة السيارات

تأسست زيكر في مارس من عام 2021 كعلامة تجارية صينية فاخرة للسيارات الكهربائية تابعة لمجموعة جيلي القابضة، ومقرها نينجبو، وتركز بقوي على الابتكار والتكنولوجيا.

زيكر 7X موديل 2026

وتستهدف زيكر منافسة شركات مثل تسلا، مستخدمة بنية التجربة المستدامة (SEA)، وحققت نمو سريع وسلمت أكثر من 300 ألف سيارة حتى أواخر 2024، مع تصاميم أوروبية تم تطويرها في مركز الشركة بالسويد. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

