شاهد| زيكر 7X موديل 2026 الجديدة

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر 7X موديل 2026 ، وتنتمي 7X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

زيكر 7X موديل 2026

محرك زيكر 7X موديل 2026

تحصل سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي قوتها من محركين كهربائين، وبها نظام دفع كلي، وتنتج قوة 636 حصان، وعزم دوران 710 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات زيكر 7X موديل 2026

زودت سيارة زيكر 7X موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية ليد ماتريكس ذكية مع توقيع ضوئي مميز، ومقابض أبواب مخفية تعزز الانسيابية والديناميكية الهوائية، وبها سقف زجاجي ثابت يمنح المقصورة إحساس بالرحابة، وبها خطوط جانبية انسيابية، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 21 بوصة .

بالاضافة إلي ان سيارة زيكر 7X موديل 2026 بها، مقصورة راقية، وبها مقاعد جلد نابا فاخرة، وبها مقاعد أمامية كهربائيًا متعدد الاتجاهات، وبها نظام تدفئة وتبريد، وبها مقاعد بـ نظام الذاكرة والتحكم الكهربائي الكامل في مقعد السائق بـ 14 وضعية، وبها شاشة مركزية مقاس 16 بوصة بدقة 3.5K لنظام المعلومات والترفيه، وبها نظام ملاحة متصل، وبها شاشة رقمية للسائق مقاس 13 بوصة، وبها آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوتي مكون من 10 سماعات.

ويوجد بـ سيارة زيكر 7X موديل 2026، شاحن لاسلكي مزدوج في الكونسول الأمامي، وبها نظام مكابح الطوارئ الذاتية مع التحذير من الاصطدام الأمامي، ومساعد البقاء وتغيير المسار مع تنبيه حركة المرور الخلفية، ومثبت سرعة متكيف ذكي مع القدرة على تعديل السرعة حسب المنعطفات والظروف، وكاميرات، وحساسات محيطية مع نظام الركن التلقائي لمساعدة السائق في الأماكن الضيقة.

تاريخ شركة زيكر في صناعة السيارات

تأسست زيكر في مارس من عام 2021 كعلامة تجارية صينية فاخرة للسيارات الكهربائية تابعة لمجموعة جيلي القابضة، ومقرها نينجبو، وتركز بقوي على الابتكار والتكنولوجيا.

وتستهدف زيكر منافسة شركات مثل تسلا، مستخدمة بنية التجربة المستدامة (SEA)، وحققت نمو سريع وسلمت أكثر من 300 ألف سيارة حتى أواخر 2024، مع تصاميم أوروبية تم تطويرها في مركز الشركة بالسويد.