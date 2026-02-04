قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء

عبد الرحمن محمد

أنهى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الجدل الدائر بشأن كيفية نية الصيام في شهر رمضان، وحسم مسألة ما إذا كان يلزم شرعًا تجديد النية لكل يوم، أم تكفي نية واحدة مع بداية الشهر الفضيل.

وجاء ذلك ردًا على استفسار وُجِّه إلى المركز حول اشتراط التلفظ بالنية يوميًا أثناء رمضان، حيث أكدت لجنة الفتاوى الإلكترونية أن التلفظ بالنية ليس شرطًا لصحة الصيام، إذ إن محل النية هو القلب، وإنما الواجب هو تبييت النية قبل طلوع الفجر، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له».

وأوضحت اللجنة، عبر بيان نشرته على الصفحة الرسمية للمركز بموقع فيسبوك، أن الأصل عند جمهور الفقهاء أن لكل يوم من أيام رمضان نية مستقلة، بينما ذهب فقهاء المالكية إلى أن نية واحدة في أول ليلة من الشهر تكفي لصيام الشهر كاملًا، ما دام الصيام لم ينقطع بعذر شرعي.

وفيما يتعلق بجواز استحضار نية صيام رمضان قبل دخوله بمدة، بيّن المركز أنه يجوز، بل يُستحب، أن يعقد المسلم العزم في قلبه خلال شهر شعبان على صيام رمضان، إلا أن نية صيام الفرض لا تصح إلا إذا بُيِّتت من الليل لكل يوم عند جمهور العلماء، أو بنية واحدة للشهر كله عند المالكية.

وأكد المركز أن إعلان النية باللسان غير مشروع، لأن النية عمل قلبي خالص، وأن مجرد العزم على الصيام في أي وقت من الليل، أو السحور بقصد الصيام، يُعد نية صحيحة.

كما أوضح أن نية صيام يوم معين لا تصح إذا عُقدت قبل دخول ليلته، فلا تكفي نية يوم سابق لصيام يوم لاحق، لأن النية تُربط بالليل السابق لليوم المراد صيامه.

وختم المركز توضيحه بالتأكيد على أن المسلم مخيّر بين نية صيام الشهر كاملًا في أول ليلة، أو تجديد النية لكل ليلة قبل الفجر، وفقًا لاختلاف آراء الفقهاء، مع الاتفاق على أن النية لا تكون صحيحة إلا إذا انعقدت في وقتها المشروع.

