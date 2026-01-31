قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض؟ .. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى  بـ دار الإفتاء المصرية، في رد مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيسبوك، الحكم الشرعي لمن أكل أو شرب ناسيا خلال صيام أيام التطوع، ومنها الأيام البيض التي تبدأ غدًا الأحد 1 فبراير 2026م (13 من شعبان 1447هـ). 

وتزامنًا مع بداية هذه الأيام المباركة، التي هي محط اهتمام الكثير من المسلمين، قدم الشيخ عثمان إيضاحًا بشأن مسائل مهمة تتعلق بصيام التطوع.

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض

فيما يخص حكم من أكل أو شرب ناسيا خلال صيام الأيام البيض أو أي صيام تطوعي، أكد الشيخ عويضة عثمان أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام التطوع في هذا الشأن، موضحًا أن من أكل أو شرب ناسيًا في صيامه سواء كان فرضًا أو تطوعًا، لا يفطر ويجب عليه إتمام صومه.

 وأضاف: "إذا نسي المسلم وأكل أو شرب في صيامه، فعليه أن يكمل يومه، وصيامه لا يبطل، ويظل صومه صحيحًا."

وشرح الشيخ عويضة في البث المباشر أن النسيان في الصيام أمر وارد لا دخل للمسلم فيه، مشيرًا إلى أن السنة النبوية أكدت ذلك، حيث قال النبي ﷺ: "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه." وبالتالي، لا يحتاج المسلم لتعويض هذا اليوم أو أداء أي كفارة.

حكم صيام الأيام البيض متفرقة

فيما يتعلق بصيام الأيام البيض، التي تصادف أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري، أوضح الشيخ عثمان أنه يمكن صيام هذه الأيام متفرقة، وأشار إلى أن النبي ﷺ كان يوصي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري، وهي الأيام البيض، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام."

وأكد الشيخ عثمان أنه إذا لم يتمكن المسلم من صيام الأيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري بسبب ظروف معينة، فلا حرج في أن يصوم ثلاثة أيام من أي جزء من الشهر. وقال: "أبا هريرة كان يقول: لا أبالي من أي أيام الشهر صمت، والأمر واسع في هذا، ولكن من الأفضل صيام الأيام البيض التي هي 13 و14 و15."

 وأضاف أن المسلم يمكنه صيام الأيام البيض متفرقة على مدار الشهر سواء في بدايته أو وسطه أو آخره، ما دام يلتزم بصيام ثلاثة أيام.

أيام البيض تبدأ غدًا

ومن المعروف أن الأيام البيض هي أيام اكتمال القمر، وتوافق يوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري. ويحرص المسلمون على صيام هذه الأيام لما لها من فضل عظيم في تكفير الذنوب وزيادة الحسنات. 

وبحسب التقويم الهجري، تبدأ الأيام البيض في شهر شعبان لعام 1447هـ غدًا الأحد 1 فبراير 2026م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026م، وهي فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله عبر صيام هذه الأيام المباركة.

ودعا الشيخ عويضة عثمان المسلمين إلى اغتنام فرصة الأيام البيض بالتوبة والصيام، مذكرًا بفضل هذه الأيام في التقرب إلى الله، وتكفير الذنوب، وزيادة الحسنات.

المزيد

