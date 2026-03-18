استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

يعد تنظيف الحقيبة الجلد من الأمور التى تحير عددا كبيرا من النساء والفتيات حيث أن الماء والصابون قد يتسببان في تلفها.

خطوات تنظيف الحقيبة الجلد للاحتفال بالعيد.

اعملى على تنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش جافة، مع إزالة الغبار برفق.

استخدمي كريمًا محايدًا يحتوي على شمع العسل وزيت الجوجوبا لتنظيف الحقيبة

امسح السطح بقطعة قماش مبللة بحركات خطية، دون التركيز كثيراً على نقطة واحدة.

اترك الحقيبة تجف في الهواء ، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.

قم بتغذية الجلد بـبلسم خفيف خاص للحقائب يتم تطبيقه بالتساوي وهي حيلة بسيطة تحافظ على نعومة الجلد وتساعد في الحفاظ على عمر وأناقة حقيبتك بمرور الوقت.

ولحماية الحقيبة استخدمى رذاذ طارد للماء ليعمل كحجاب غير مرئي يحميه بمرور الوقت.