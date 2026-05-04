علق الإعلامي يوسف الحسيني، على استهداف إيران إلى ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" لماذا أقدمت إيران على استهداف سفينة إماراتية وهي ليست تابعة لإسرائيل او الولايات المتحدة ".

وتابع يوسف الحسيني :" توجيه إيران الضربات والهجمات على دول الخليج خطأ فادحا كارثيا".

واكمل يوسف الحسيني :" دول الخليج العربي لم ترد على الهجمات الإيرانية طوال الحرب وتمتعت بضبط نفس وحكمة رائعة وحمت أراضي الخليج ".

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم "الاثنين"، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

