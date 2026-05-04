ترامب يهدد: سنمحوا إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية

وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز : "ستُمحى إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، تعرض سفن عسكرية وتجارية أمريكية لهجوم من إيران.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نفى مسئول عسكري إيراني، مزاعم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بأن القوات الأمريكية أغرقت ستة زوارق صغيرة كانت متجهة نحو سفن تجارية وعسكرية أمريكية.

في غضون ذلك أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين بيانا عاجلا بشأن تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعربت الخارجية الإماراتية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.