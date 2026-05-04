الفجيرة الإماراتية: إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية جراء الاعتداء الإيراني

أعلنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات، إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسيتم الإعلان عن المستجدات حال توافرها.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة- عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"- أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة للاعتداء الإيراني الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).

وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.