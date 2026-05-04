الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يحق لها الطلاق أو التطليق.. منع الزواج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الأولى

عبد الرحمن سرحان

كشفت مواد مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة عن توجه جديد نحو توثيق الحقوق والالتزامات بين الزوجين بشكل واضح ومُلزم، من خلال إقرار «ملحق وثيقة الزواج أو الطلاق» كأداة قانونية تضمن تنظيم العلاقة منذ بدايتها وحتى انتهائها.

تحديد شامل للحقوق المالية

ونصت المادة (32) من مشروع قانون الأسرة على إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يُثبت فيه ما يتفق عليه الزوجان من حقوق والتزامات حال انقضاء العلاقة الزوجية، بما يشمل النفقة والمتعة ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة مثل أجر الرضاعة والحضانة والخادم، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب.

تنظيم السكن وشروط الزواج الثاني

كما أجازت المادة الاتفاق على تحديد من له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، فضلًا عن إدراج شروط خاصة، من بينها اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، ومنحها الحق في طلب الطلاق أو التطليق حال مخالفة هذا الشرط.

تفويض الزوجة ومرونة الاتفاق

وأتاحت المادة كذلك إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو الاتفاق على أي شروط أخرى يراها الطرفان مناسبة، بما يعزز من مرونة التعاقد بين الزوجين.

وأكدت المادة أن هذا الملحق يُعد جزءًا لا يتجزأ من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح لصاحب الشأن التوجه به مباشرة إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون المرافعات.

كما خولت المادة وزير العدل إصدار القرارات المنظمة لشكل وبيانات هذا الملحق، والجهة المختصة بتذييله بالصيغة التنفيذية.

استقلال الذمة المالية بين الزوجين

وفي السياق ذاته، نصت المادة (33) على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مع جواز الاتفاق على إدارة واستثمار الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج وتوزيعها، سواء ضمن ملحق العقد أو في مستند مستقل، خاصة إذا كانت الأموال مشتركة.

حق المطالبة بمقابل المساهمة

وأجازت المادة لأي من الزوجين المطالبة بمقابل الأعباء التي ساهم بها في تنمية أموال الطرف الآخر، بشرط ألا تكون من مقتضيات الزواج، على أن يسقط هذا الحق إذا لم يُطالب به خلال عام من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو التفريق.

توثيق الزواج شرط لقبول الدعاوى

أما المادة (34)، فقد شددت على عدم قبول دعاوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية صادرة عن المأذون أو الموثق المختص، مع استثناء دعاوى التطليق والفسخ والبطلان، وكذلك دعاوى إثبات النسب، في حال ثبوت قيام زواج شرعي غير موثق.

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

آخر أعماله .. أحمد زعيم يكشف كواليس أغنية مبقتش أنام لـ هاني شاكر

عبير صبري تشارك جمهورها صورا عفوية من سيارتها

عصام كاريكا يكشف كواليس أغنية شعبية للراحل هانى شاكر: كانت مكتوبة لصابر الرباعي

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

