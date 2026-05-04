تعليق صادم من مدرب ليفربول بعد إساءة الجماهير لنجله.. ماذا قال؟

تحدث آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تجربته مع الانتقادات التي تجاوزت حدود كرة القدم ووصلت إلى أفراد عائلته وبالأخص نجله، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفارق كبير بين ما يُنشر على الإنترنت وما يحدث في الواقع.

وأوضح المدرب الهولندي أنه لا يعتمد كثيرًا على وسائل التواصل، لكنه يدرك ما يُقال من خلال المحيطين به، إذ إن أبناءه وغيرهم يتابعون هذه المنصات ويطلعون على التعليقات، بما في ذلك تلك التي قد تكون سلبية أو قاسية.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

حل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب "أولد ترافورد"، وذلك في مباراة بالجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

وفي غياب النجم المصري محمد صلاح، تعرض ليفربول للهزيمة من مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتجمد رصيده عند النقطة 58 في المركز الرابع.

وواصل الريدز نتائجه السلبية هذا الموسم تحت قيادة أرني سلوت، الذي تعرض لهجوم شديد من قبل جماهير ليفربول وصلت إلى حد الإساءة إلى نجله.

أول تعليق لسلوت على إساءة نجله

رغم إساءة الجماهير إلى نجله، أشار أرني سلوت، إلى أن أبناءه لا يتأثرون بشكل كبير، حيث يمكنهم ببساطة تجاهل ما لا يعجبهم، معربًا عن فخره بطريقة تعاملهم مع هذه الضغوط.

وأكد سلوت في تصريحات نقلتها شبكة "Anfield Sector"، أن الصورة على أرض الواقع تختلف كثيرًا عن تلك التي تعكسها منصات التواصل، مشيرًا إلى أن الدعم الجماهيري الذي يراه في الملاعب يعكس التقدير الحقيقي، سواء للفريق أو له شخصيًا.

وأضاف أن هذا التوازن يجعل الأمور أكثر وضوحًا مقارنة بالصورة السلبية التي قد تظهر عبر الإنترنت.

كما تطرق المدرب إلى الجانب الإنساني من القضية، موضحًا أن رؤية الأبناء لوالدهم وهو يتعرض للانتقاد ليست تجربة سهلة، لكنها في الوقت نفسه جزء من طبيعة الحياة في عالم كرة القدم، الذي يتسم بالضغوط والتقلبات.

وأشار إلى أن أبناءه شهدوا أيضًا فترات الإشادة به ووصفه بأنه من الأفضل، وهو ما ساعد في خلق نوع من التوازن في نظرتهم للأمور.

وفي ختام تصريحاته، شدد سلوت على أن حياته المهنية أصبحت تؤثر بشكل مباشر على حياة أسرته، سواء بالإيجاب أو السلب، لكنه يرى أن التعامل الواعي مع هذه التحديات هو السبيل الأمثل لتجاوزها، خاصة في ظل التأثير الكبير لوسائل التواصل في تشكيل الآراء والانطباعات.