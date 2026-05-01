يستحق وداعا كبيرا.. سلوت يعلق على رحيل صلاح من ليفربول

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مسألة رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية عن محمد صلاح: “كما نعلم فإنه يبذل قصارى جهده دائماً سواء كان لائقاً بدنياً أو مصاباً ويسعى للعودة”.

وتابع: “من المعتاد أن نرى صلاح لائقاً أكثر من غيره لذلك نتوقع عودته في الجزء الأخير من الموسم وليس غداً”.

واختتم: “من دواعي ارتياحي دائماً أن تكون إصابته طفيفة تسمح له باللعب معنا وكأس العالم، هو يستحق وداعاً كبيراً ، يعد خبراً رائعاً”.