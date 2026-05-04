كيني دالجليش من سيلتك إلى ليفربول.. حكاية أسطورة لا تتكرر

يعد الأسطورة الاسكتلندية كيني دالجليش واحدا من أعظم من ارتدوا قميص ليفربول عبر تاريخه بعدما صنع مسيرة استثنائية كلاعب ومدرب رسخت اسمه كرمز خالد داخل جدران أنفيلد وجعلت جماهير النادي تطلق عليه لقب "الملك كيني".

بداية واعدة من سيلتك إلى المجد في أنفيلد

ولد دالجليش في مدينة جلاسكو الاسكتلندية عام 1951 وبدأ رحلته الكروية مع نادي سيلتك عام 1969 حيث تألق بشكل لافت وسجل أكثر من 100 هدف خلال ثمانية مواسم قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 1977 في صفقة شكلت نقطة تحول في تاريخ النادي.

مسيرة ذهبية بقميص ليفربول

وخلال 13 عاما داخل الريدز شارك دالجليش في 355 مباراة وسجل 118 هدفا وأسهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من البطولات ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية في الجيل الذهبي للنادي وتميز بمهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

حضور دولي بارز مع اسكتلندا

وعلى الصعيد الدولي، مثل دالجليش منتخب اسكتلندا في 102 مباراة دولية سجل خلالها 30 هدفا وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم (1974و1978و1982)، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة الاسكتلندية.

نجاحات تدريبية وإرث ممتد

ولم تتوقف إنجازاته عند حدود الملاعب حيث تولى تدريب ليفربول بين عامي 1985 و1991 وحقق نجاحات كبيرة قبل أن يخوض تجارب تدريبية أخرى مع بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد إلى جانب عودته لاحقا إلى ليفربول في مهام مختلفة، أبرزها الإشراف على الأكاديمية، ثم قيادة الفريق مجددا في 2011.

أرقام وإنجازات خالدة

وخلال مسيرته الاحترافية، خاض دالجليش 559 مباراة سجل خلالها 234 هدفا محققا ألقابا عديدة على مستوى الدوري والكؤوس ليبقى اسمه محفورًا في سجلات كرة القدم كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

وفي عام 2018، حصل الملك كيني على لقب "فارس" من ملكة بريطانيا تقديرا لإنجازاته في كرة القدم إلى جانب دوره الإنساني البارز خاصة دعمه لعائلات ضحايا كارثة كارثة هيلزبره.

ويبقى كيني دالجليش رمزا خالدا في تاريخ ليفربول ليس فقط لما قدمه من بطولات وأرقام بل لما مثّله من قيادة وإخلاص، ليظل اسمه حاضرًا بين أعظم أساطير كرة القدم عبر العصور.

سجلا حافلا من الألقاب لـ دالجليش

ويعد الأسطورة الاسكتلندية كيني دالجليش واحدا من أكثر الأسماء تتويجا في تاريخ كرة القدم، بعدما جمع بين المجد كلاعب مع سيلتك وليفربول، ثم واصل نجاحه كمدرب مع “الريدز” وبلاكبيرن روفرز.

بطولاته كلاعب

دوري أبطال أوروبا: 1978، 1981، 1984

الدوري الإسكتلندي: 4 مرات مع سيلتك

الدوري الإنجليزي (الدرجة الأولى): 7 مرات أعوام 1978، 1979، 1980، 1982، 1983، 1984، 1986

كأس الاتحاد الإنجليزي: 1986

كأس رابطة الدوري الإنجليزي: 4 مرات (1981، 1982، 1983، 1984)

كأس السوبر الأوروبي: 1977

بطولاته كمدرب

واصل الملك كيني نجاحاته من على الخطوط الفنية، حيث توج بـ:

الدوري الإنجليزي:

مع ليفربول: 1986، 1988، 1990

مع بلاكبيرن روفرز: 1995

كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول: 1986، 1989

كأس رابطة الأندية الإنجليزية مع ليفربول: 2012

جوائز فردية

وعلى الصعيد الفردي، حصد دالجليش العديد من التكريمات، أبرزها:

وصيف الكرة الذهبية عام 1983

جائزة أفضل لاعب في إنجلترا: 1979

بهذه الأرقام والبطولات، رسّخ كيني دالجليش مكانته كأحد أعظم من خدموا ليفربول عبر التاريخ، سواء داخل الملعب أو خارجه، ليظل اسمه حاضرًا في قائمة أساطير اللعبة على مر العصور.