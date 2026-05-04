الملك المصري يكتب التاريخ.. كيف صنع محمد صلاح مجده مع ليفربول؟

حصد النجم المصري محمد صلاح إشادة واسعة من تقرير عالمي بعد اختياره ضمن قائمة أعظم أساطير نادي ليفربول عبر تاريخه في تأكيد جديد على المكانة الاستثنائية التي بلغها "الملك المصري" داخل جدران "أنفيلد" بفضل مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية والإنجازات.

صلاح ثالث أعظم أساطير ليفربول

وذكرت شبكة Sportsdunia في تقرير بعنوان "أفضل 10 أساطير في ليفربول عبر العصور" أن محمد صلاح جاء في المركز الثالث ضمن قائمة أعظم لاعبي النادي استنادا إلى عدة معايير أبرزها طول المسيرة وثبات المستوى وعدد البطولات وهو ما عزز من حضوره بين كبار "الريدز" منذ انضمامه عام 2017.

بين عمالقة أنفيلد

وضمت القائمة أسماء تاريخية بارزة حيث جاء في الصدارة كيني دالجليش يليه ستيفن جيرارد في المركز الثاني ثم محمد صلاح ثالثا بعدما نجح الثلاثي في ترك بصمة خالدة داخل النادي كما أشار التقرير إلى إرث ليفربول العريق الذي شهد نجوما كبارا مثل كيفن كيجان والمدربين بيل شانكلي وبوب بيزلي.

وأكد التقرير أن بداية صلاح في الكرة الإنجليزية مع تشيلسي لم تكن على قدر التوقعات إلا أن انتقاله إلى ليفربول مثل نقطة تحول حاسمة في مسيرته حيث أعاد اكتشاف نفسه وفرض اسمه كأحد أفضل لاعبي العالم، بعد قدومه من روما.

صلاح مع تشيلسي

أرقام استثنائية تخلد اسمه

وخلال مسيرته مع ليفربول، خاض محمد صلاح 440 مباراة سجل خلالها 257 هدفا وقدم 122 تمريرة حاسمة ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين خلف إيان راش وروجر هانت.

ولم تقتصر بصمته على التسجيل فقط، بل امتدت إلى صناعة اللعب بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على الحسم في اللحظات الكبرى.

إنجازات فردية لافتة

وعلى الصعيد الفردي توج صلاح بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات معادلا رقم الأسطورة تييري هنري كما حصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة من رابطة اللاعبين المحترفين ثلاث مرات (2018 و2022 و2025).



وفي موسم 2024-2025، قدم أحد أفضل مواسمه على الإطلاق بعدما سجل 47 مساهمة تهديفية في رقم يعكس تأثيره الهجومي الكبير.

بطولات صنعت المجد

وحقق النجم المصري مع ليفربول مجموعة من الألقاب الكبرى، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مرتين إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودرع الاتحاد وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة.

نهاية رحلة أسطورية

ويستعد محمد صلاح لبدء تحدي جديد بعدما أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري عقب رحلة امتدت لأكثر من تسع سنوات كتب خلالها اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي ليبقى واحدا من أعظم من ارتدوا القميص الأحمر عبر العصور.