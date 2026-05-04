من داخل الجيم.. محمد صلاح يخطف الأضواء عبر الانستجرام

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة مع ليفربول.

كشف محمد صلاح نجم ليفربول و منتخب مصر عن موقفه من الاحتراف فى أستراليا، عقب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

وأكد صلاح في تصريحات لقناة Stan Sport عن سؤال “ليفربول زار أستراليا كثيراً، فهل يمكن أن تلعب في أستراليا يومًا ما؟”

وأجاب قائلا : “لا أحد يعلم، لا يمكن التنبؤ بأي شيء في الوقت الحالي، لكن إذا كنت من عشاق خوض مباريات الأساطير فلا أرى نفسي قريبًا من ذلك حتى الآن”