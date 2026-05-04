ابعد الموبايل عنك وأنت نايم.. نصائح مهمة لتجنب حرائق الصيف بسبب الأجهزة الكهربائية

أكد اللواء أيمن السيد الأهل خبير الحماية المدنية، تقديره الكبير لرجال الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن دورهم الإنساني النبيل يحظى بتقدير الدولة وجميع الجهات، لما يقدمونه من تضحيات في مواجهة المخاطر وإنقاذ الأرواح.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن من أبرز مسببات الحرائق داخل المنازل سوء استخدام الأجهزة الكهربائية، إلى جانب عبث الأطفال، وعدم الانتباه أثناء استخدام البوتاجاز، لافتًا إلى أن حرائق المطابخ تمثل نسبة ملحوظة من الحوادث نتيجة الإهمال أو الانشغال.

وشدد على خطورة ترك شواحن الهواتف على السراير أو المفروشات، مؤكدًا ضرورة وضعها على أسطح صلبة ومتابعة عملية الشحن، محذرًا أيضًا من استخدام الأجهزة أثناء الشحن السريع، خاصة مع اختلاف جودة البطاريات، ما قد يؤدي إلى حوادث مفاجئة.

وأشار إلى أهمية تجنب ترك الهاتف المحمول بجوار الرأس أثناء النوم، موضحًا أن الابتعاد عنه يظل الخيار الأفضل لتقليل أي مخاطر محتملة.