سوريا.. تجدد الاشتباكات في مدينة السويداء

استهدفت عناصر مسلحة نقاطا تابعة لقوى الأمن الداخلي في المنطقة الغربية من مدينة السويداء جنوب سوريا، اليوم الاثنين، مما جدد الاشتباكات في المدينة السورية مرة أخرى.

وقال مصدر أمني لقناة الإخبارية السورية فجر اليوم، إن "المجموعات المتمردة في محافظة السويداء جددت استهدافها نقاط قوى الأمن الداخلي على محور بلدات ريمة حازم وولغا".





بدورها، أفادت صفحة "السويداء 24" عبر فيسبوك، بأن مجموعة من كتيبة 501 "فرسان حمزة" التابعة "للحرس الوطني"، والتي يقودها المدعو يامن الصغير، حاولت التسلل باتجاه محور المنصورة - ريمة حازم في الريف الغربي لمدينة السويداء.





وأضافت الصفحة التي تعنى بأخبار محافظة السويداء السورية، بأن محاولة التسلل جاءت تحت تغطية نارية كثيفة باستخدام رشاشات 23 مم وقصف بصواريخ عيار 107، إلا أن الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي السوري رصدت التقدم مبكرا، واستهدفت المجموعة المتقدمة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.





ووفق "السويداء 24"، نتج عن ذلك اندلاع اشتباكات مباشرة بين الطرفين، تلاها استخدام مكثف لقذائف الهاون. ولم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين الطرفين.