قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية
الحرس الثوري الإيراني يحذر البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 مايو .. عيار 21 بكام؟
احذر.. جريمة انتحال الصفة تعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
من داخل الجيم.. محمد صلاح يخطف الأضواء عبر الانستجرام
الدوري السعودي يشتعل.. هل يتعثر النصر في اللحظة الحاسمة أم ينتفض الهلال؟ وماذا فعل رونالدو بعد الخسارة من القادسية؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أخبرت الاحتلال بالقرار.. أمريكا تصر على وقف إطلاق النار في لبنان
جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير
انخفاض جديد لـ الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 مايو
كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
عزة عاطف

كشفت شركة بورش الألمانية بشكل رسمي عن وقف إنتاج طراز "ماكان" الذي يعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في صيف عام 2026، وذلك في خطوة حاسمة نحو التحول الكامل إلى الطاقة الكهربائية. 

وأكد المدير المالي للشركة، يوخن بروكنر، خلال إعلان نتائج الربع الأول لعام 2026، أن المصنع سيعمل بأقصى طاقته الإنتاجية خلال الأشهر القليلة المتبقية لتلبية الطلب المرتفع قبل الإغلاق النهائي لخطوط الإنتاج. 

ورغم أن بورش كانت تهدف إلى أن يتولى طراز "ماكان الكهربائي" الجديد كلياً زمام المبادرة، إلا أن أرقام المبيعات أظهرت تمسكًا استثنائيًا من المشترين، خاصة في السوق الأمريكي، بالنسخة التقليدية التي لا تزال تتصدر قوائم المبيعات حتى لحظاتها الأخيرة.

استراتيجية بورش لتأمين المخزون ومواجهة الفجوة الزمنية

تسعى بورش حالياً إلى بناء أكبر مخزون ممكن من سيارات ماكان البنزين قبل توقف الإنتاج في يوليو 2026، وذلك لضمان استمرار توفر السيارة في صالات العرض حتى بدايات عام 2027 في بعض المناطق. 

وتواجه الشركة تحديًا حقيقيًا يتمثل في الفجوة الزمنية بين توقف الموديل الحالي ووصول الجيل القادم من محركات البنزين والهجين المتوقعة في عام 2028، مما يترك فراغاً في واحدة من أهم فئات السيارات لدى بورش. 

وأوضح بروكنر أن قدرة الشركة على تلبية الطلب لا تعتمد فقط على طاقة المصنع، بل ترتبط أيضًا بتوفر قطع الغيار من الموردين، وهو ما يدفع الشركة للإسراع في وتيرة التصنيع قبل نفاذ المكونات المخصصة لهذا الطراز العريق.

مفارقة المبيعات بين المحركات التقليدية والكهربائية في عام 2026

تشير البيانات المالية لعام 2026 إلى مفارقة مثيرة للاهتمام، حيث سجلت مبيعات ماكان التي تعمل بالبنزين زيادة ملحوظة في الربع الأول لتصل إلى 10130 سيارة، مقارنة بـ 9370 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي. 

ورغم أن ماكان الكهربائية حققت نجاحًا جيدًا باستحواذها على نحو نصف إجمالي مبيعات الطراز، إلا أن الشريحة الأكبر من العملاء لا تزال تفضل صوت وأداء محركات الاحتراق. 

ويعكس هذا التوجه صعوبة إقناع القاعدة العريضة من عشاق العلامة بالتحول الكامل نحو الكهرباء، خاصة في ظل استمرار القلق بشأن البنية التحتية للشحن في بعض الأسواق الكبرى مقارنة بالاعتمادية العالية لمحركات بورش التقليدية.

مستقبل طراز ماكان والرهان على الجيل القادم عام 2028

تستعد بورش حاليًا لإطلاق طراز بديل يعمل بمحركات احتراق وهجين بحلول عام 2028، والذي سيشارك منصته التقنية مع طراز أودي Q5، ليكون الرد المباشر على احتياجات السوق التي أثبتت رغبتها في استمرار محركات البنزين. 

وحتى ذلك الحين، ستظل ماكان الكهربائية هي الخيار الوحيد الجديد المتاح للطلب بعد صيف 2026، مما يضع ضغطًا كبيرًا على هذا الطراز لإثبات جدارته كبديل كامل. 

قرار بورش بوقف الإنتاج رغم النجاح التجاري المستمر يمثل مقامرة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي والكهربائي، مع الاعتماد على المخزون الضخم الذي يتم بناؤه حالياً لامتصاص صدمة التوقف والحفاظ على ولاء العملاء خلال العامين القادمين.

بورش ماكان توقف إنتاج بورش ماكان مبيعات بورش أسعار بورش ماكان الكهربائية 2026 بورش ماكان GTS 2026 سيارات بورش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

ترشيحاتنا

منتدى اعلام اكتوبر في نسخته الأولى بعنوان "ريادة الأعمال لطلاب الإعلام"

تكريم رموز الصحافة والإعلام في كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر.. صور

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

جامعة العاصمة

ملتقى الاقتصاد المنزلي لجامعة العاصمة: استراتيجيات مبتكرة لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير

نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان أسود

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد