وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

كشفت شركة بورش الألمانية بشكل رسمي عن وقف إنتاج طراز "ماكان" الذي يعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في صيف عام 2026، وذلك في خطوة حاسمة نحو التحول الكامل إلى الطاقة الكهربائية.

وأكد المدير المالي للشركة، يوخن بروكنر، خلال إعلان نتائج الربع الأول لعام 2026، أن المصنع سيعمل بأقصى طاقته الإنتاجية خلال الأشهر القليلة المتبقية لتلبية الطلب المرتفع قبل الإغلاق النهائي لخطوط الإنتاج.

ورغم أن بورش كانت تهدف إلى أن يتولى طراز "ماكان الكهربائي" الجديد كلياً زمام المبادرة، إلا أن أرقام المبيعات أظهرت تمسكًا استثنائيًا من المشترين، خاصة في السوق الأمريكي، بالنسخة التقليدية التي لا تزال تتصدر قوائم المبيعات حتى لحظاتها الأخيرة.

استراتيجية بورش لتأمين المخزون ومواجهة الفجوة الزمنية

تسعى بورش حالياً إلى بناء أكبر مخزون ممكن من سيارات ماكان البنزين قبل توقف الإنتاج في يوليو 2026، وذلك لضمان استمرار توفر السيارة في صالات العرض حتى بدايات عام 2027 في بعض المناطق.

وتواجه الشركة تحديًا حقيقيًا يتمثل في الفجوة الزمنية بين توقف الموديل الحالي ووصول الجيل القادم من محركات البنزين والهجين المتوقعة في عام 2028، مما يترك فراغاً في واحدة من أهم فئات السيارات لدى بورش.

وأوضح بروكنر أن قدرة الشركة على تلبية الطلب لا تعتمد فقط على طاقة المصنع، بل ترتبط أيضًا بتوفر قطع الغيار من الموردين، وهو ما يدفع الشركة للإسراع في وتيرة التصنيع قبل نفاذ المكونات المخصصة لهذا الطراز العريق.

مفارقة المبيعات بين المحركات التقليدية والكهربائية في عام 2026

تشير البيانات المالية لعام 2026 إلى مفارقة مثيرة للاهتمام، حيث سجلت مبيعات ماكان التي تعمل بالبنزين زيادة ملحوظة في الربع الأول لتصل إلى 10130 سيارة، مقارنة بـ 9370 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم أن ماكان الكهربائية حققت نجاحًا جيدًا باستحواذها على نحو نصف إجمالي مبيعات الطراز، إلا أن الشريحة الأكبر من العملاء لا تزال تفضل صوت وأداء محركات الاحتراق.

ويعكس هذا التوجه صعوبة إقناع القاعدة العريضة من عشاق العلامة بالتحول الكامل نحو الكهرباء، خاصة في ظل استمرار القلق بشأن البنية التحتية للشحن في بعض الأسواق الكبرى مقارنة بالاعتمادية العالية لمحركات بورش التقليدية.

مستقبل طراز ماكان والرهان على الجيل القادم عام 2028

تستعد بورش حاليًا لإطلاق طراز بديل يعمل بمحركات احتراق وهجين بحلول عام 2028، والذي سيشارك منصته التقنية مع طراز أودي Q5، ليكون الرد المباشر على احتياجات السوق التي أثبتت رغبتها في استمرار محركات البنزين.

وحتى ذلك الحين، ستظل ماكان الكهربائية هي الخيار الوحيد الجديد المتاح للطلب بعد صيف 2026، مما يضع ضغطًا كبيرًا على هذا الطراز لإثبات جدارته كبديل كامل.

قرار بورش بوقف الإنتاج رغم النجاح التجاري المستمر يمثل مقامرة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي والكهربائي، مع الاعتماد على المخزون الضخم الذي يتم بناؤه حالياً لامتصاص صدمة التوقف والحفاظ على ولاء العملاء خلال العامين القادمين.