إخماد حريق سيارة أجرة داخل موقف النواصر بإسنا دون خسائر بشرية

شهد موقف النواصر بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر واقعة حريق مفاجئ داخل إحدى سيارات الأجرة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من السيارة أثناء تواجدها داخل موقف المطاعنة.

تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداده إلى باقي السيارات المتواجدة داخل الموقف، خاصة مع حالة التكدس التي يشهدها المكان بشكل يومي.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين المواطنين أو السائقين، واقتصرت الخسائر على تلفيات بالسيارة محل الواقعة فقط .

تحرر محضرا بذلك وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق