تموين الأقصر يعلن حصاد حملاته خلال أبريل 2026: انتظام صرف السلع وتكثيف الرقابة وضبط مخالفات متنوعة

شمس يونس

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن أبرز نتائج جهودها خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة مستمرة من المهندس عبد الرازق الصافى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وذلك لضمان انتظام صرف السلع التموينية ومنحة الدعم، وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق، مع إحكام الرقابة على المخابز البلدية وجودة رغيف الخبز، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالإعلان عن الأسعار وصلاحية المنتجات.

وأسفرت حملات المديرية عن رصد عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع التحفظ على المضبوطات وإحالتها للنيابة العامة.

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز والدقيق، تم صرف نحو 80 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمواطنين من خلال 310 مخابز، بمتوسط يومي بلغ 2.6 مليون رغيف، كما تم توزيع 3883 طن دقيق مدعم عبر 545 مستودعًا، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية.

وشهدت منظومة صرف السلع التموينية انتظامًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة صرف مقررات شهر أبريل 99%، إلى جانب صرف سلع حرة بقيمة 407 آلاف جنيه تمثل فارق نقاط الخبز لعدد 19980 بطاقة تموينية، نتيجة توفير جزء من الحصة الشهرية للخبز.

وفي قطاع المواد البترولية، استمر انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر البنزين والسولار وفق الأسعار المقررة دون معوقات أو شكاوى، كما واصل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود عمله بكفاءة، مع توفير الأسطوانات المنزلية والتجارية، حيث تم توزيع 248890 أسطوانة منزلية و21009 أسطوانة تجارية دون أي تزاحم أو أزمات.

وعلى صعيد منظومة الشكاوى، تعاملت المديرية مع 79 شكوى واردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، ونجحت في الرد عليها بنسبة إنجاز بلغت 100%، وشملت موضوعات تتعلق بالبطاقات التموينية، وإضافة المواليد، وإيقاف بعض البطاقات نتيجة مخالفات متنوعة.

وفي إطار الجهود الرقابية، تم تحرير 447 محضرًا تموينيًا، منها 161 مخالفة في قطاع المخابز تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن وعدم الالتزام بالاشتراطات، و274 محضرًا في الأسواق شملت سلعًا منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود فواتير، بالإضافة إلى 12 محضرًا في مجال المواد البترولية.

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، شملت نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2 طن سلع بدون فواتير، و2 طن أسمنت، و13243 لتر مواد بترولية، إلى جانب 100 علبة سجائر و100 كرتونة مستحضرات تجميل بدون مستندات، فضلًا عن ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق، ورصد تصرف بعض المخابز في طن دقيق مدعم.

وفيما يخص الأسواق، أكدت المديرية توافر الخضر والفاكهة والسلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، مع استقرار نسبي في الأسعار لبعض السلع، وفقًا لآليات السوق، دون تأثير على توافرها.

وشددت مديرية التموين بالأقصر على استمرار جهودها الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات التموينية.

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
