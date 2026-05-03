حماس: سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني في طريق تحقيق حلمه الوطني

أكد القيادي في حركة المقاوم الفلسطينية "حماس" عبد الرحمن شديد، أن رد الحركة وفصائل المقاومة على الجهود الأخيرة تجاه غزة، اتسم بالمسؤولية الوطنية والمرونة العالية، وجاء استجابة لجهود الوسطاء وتقديرا لها.

وأوضح القيادي في “حماس”، في تصريحات له: لا توجد لدى حماس والفصائل أي شروط مسبقة غير متفق عليها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن سلاح المقاومة حق ثابت من حقوق الشعب الفلسطيني في طريق تحقيق حلمه الوطني.

ونوه القيادي في "حماس" عبد الرحمن شديد، بأن فصائل المقاومة أبدت استعدادها للتعامل مع ملف السلاح وفق رؤية وطنية جامعة، تضمن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.