القدس للدراسات: إسرائيل تسعى لاستئناف القتـ.ال في غزة بحجة حماس

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، إن المشاورات الإسرائيلية الحالية بشأن قطاع غزة تعكس رغبة واضحة في استئناف العمليات العسكرية، على الرغم من غياب اجتماع رسمي للكابينت.

وأوضح عوض أن الإعلام والمستوى العسكري في إسرائيل يعملان على تحريض الرأي العام بشكل متزايد، من خلال الترويج لفكرة أن حركة حماس قد استعادت قوتها وتعيد تنظيم صفوفها داخل القطاع.

وأضاف عوض، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل اتخذت خطوات ميدانية تدعم هذا الاتجاه، من بينها منع دخول قوى وجهات معنية بإدارة قطاع غزة، مما يعكس رغبتها في السيطرة الكاملة على الملف وفرض واقع جديد.

وأشار إلى أن قضية نزع سلاح حماس لا تزال تمثل نقطة خلاف رئيسية، رغم طرحها في عدة لقاءات مع وسطاء، مما يعقد فرص التهدئة.

وتابع عوض قائلاً إن إسرائيل قد لا تعود إلى شن حرب شاملة كما حدث سابقاً، لكنها قد تعتمد على نمط من العمليات العسكرية المحدودة أو الجراحية، بهدف الحفاظ على الضغط المستمر داخل غزة دون تحمل كلفة سياسية ودولية كبيرة.

وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى إطالة أمد الصراع وإفشال أي مسار محتمل نحو السلام.