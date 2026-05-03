القبض على شخص ضرب كلبا حتى الموت بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام شخص بالتعدى بالضرب على كلب ضال باستخدام عصا خشبية مما أدى لنفوقه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى") .. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام بعض الكلاب بالنباح تجاه أنجاله وخشيته من قيام أحدهم بعقر أنجاله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





