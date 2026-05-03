سقوط شاشة عرض أثناء حفل رياض الأطفال بمدرسة بالجيزة وإصابة طالبين

شهدت مدرسة ويزنس بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، واقعة سقوط شاشة عرض خلال حفل لطلاب مرحلة KG2

وقد أسفر الحادث عن إصابة طالبين بإصابات طفيفة.

وكان الحفل مقامًا في تمام الساعة السادسة من مساء أمس داخل المدرسة، وخلال فعالياته سقطت شاشة العرض بسبب شدة الرياح والتقلبات الجوية المفاجئة

وعلى الفور تم نقل الطالبين المصابين إلى مستشفى زايد لتلقي الإسعافات اللازمة.

جدير بالذكر أن حالة الطالبين مستقرة، وغادرا المستشفى بعد التأكد من تحسن حالتهما الصحية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أخرى خطيرة بين الطلاب والمعلمين ، حيث تدخل أحد العاملين بالمدرسة عقب سقوط الشاشة، وتمكن من إبعاد باقي الأطفال سريعا ، مما ساهم في تقليل حجم الإصابات