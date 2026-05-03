الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعرّف على موعد بدء امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
البهى عمرو

 أكد أسامة عبدالكريم، المتخصص في شئون التعليم، أن وزير التربية والتعليم وجّه بأن يكون الكتاب المدرسي هو المصدر الأساسي لامتحانات الشهر، وذلك بهدف تخفيف العبء على الطلاب، خاصة غير القادرين على شراء الكتب الخارجية.


وأضاف المتخصص في شئون التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن بعض المدرسين كانوا يخصصون أسئلة لطلاب الدروس الخصوصية، لكن مع بداية الفصل الدراسي الثاني صدرت توجيهات جديدة من وزارة التربية والتعليم لمنع هذه الممارسات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.


ولفت إلى أن معظم جداول امتحانات النقل تم إعلانها، حيث يتم تحديد المواعيد وفقًا لكل محافظة، موضحًا أن بعض الامتحانات ستنتهي قبل عيد الأضحى، بينما ستبدأ صفوف أخرى امتحاناتها بعد العيد.

امتحانات الثانوية العامة


وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستُعقد بعد عيد الأضحى المبارك، وتحديدًا اعتبارًا من 21 يوليو، على أن تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، تليها المواد الأساسية.

كما أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حرصت على بدء الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع، بهدف منح الطلاب فرصة للدخول التدريجي في أجواء الامتحانات وتقليل القلق والتوتر في الأيام الأولى.

فواصل زمنية مناسبة للمراجعة
أوضح "زلطة" أن جدول الامتحانات تم تصميمه بحيث يتضمن فترات زمنية كافية بين المواد المختلفة، بما يسمح للطلاب بالمراجعة الجيدة والاستعداد لكل مادة بشكل أفضل، وهو ما يسهم في رفع مستوى التركيز وتقليل الضغط الدراسي.

استمرار الامتحانات قرابة شهر
تنطلق امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو، لتشمل طلاب النظامين القديم والجديد، ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحقيق الانضباط وتوفير الوقت الكافي لكل شريحة من الطلاب.

اختلاف بين النظام القديم والجديد
أشار زلطة إلى أن طلاب النظام الجديد، بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، يؤدون الامتحانات في 5 مواد أساسية فقط، بينما يؤدي طلاب النظام القديم الامتحانات في 7 مواد، وفقًا لطبيعة كل نظام.

دعم خاص لطلاب المكفوفين والمتفوقين
أكدت الوزارة استمرار تقديم الدعم الكامل لطلاب مدارس المكفوفين، مع توفير امتحانات بنظام برايل ووسائل مساعدة تضمن سهولة الأداء، إلى جانب منح طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا فرصتين للامتحان لتحسين نتائجهم.

لا تغيير في مواصفات الامتحانات

اختتم المتحدث باسم الوزارة بالتأكيد على أن شكل ومواصفات ورقة الامتحان ستظل كما كانت في العام الماضي، مع عدم وجود أي تعديلات جديدة، بما يوفر حالة من الوضوح والاستقرار للطلاب وأولياء الأمور.

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

