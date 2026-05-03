حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3 مايو 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 3 مايو 2026.
حالة الطقس الأحد 3 مايو 2026
العظمى
القاهرة 26
الإسكندرية 20
شرم الشيخ 32
مطروح 19
أسوان 41
حالة الطقس في الدول العربية
مكة المكرمة 41
الدوحة 38
تونس 27
مسقط 37
الخرطوم 34
عواصم العالم
أنقرة 09
مدريد 20
طوكيو 26
بكين 20
موسكو 19
كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد، تبدأ بـ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح مابين 6 إلى 7 درجات مئوية.
الأمطار.. من الغزارة إلى السيول
وحذرت الهيئة في بيانها من ظواهر جوية تستوجب الحيطة، حيث توقعت الآتي:
سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
احتمالية وصول الأمطار إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.
فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، مدن القناة، ومحافظة البحر الأحمر.
احتمالية امتداد الأمطار بنسبة 20% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.