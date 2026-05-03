حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3 مايو 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 3 مايو 2026.

حالة الطقس الأحد 3 مايو 2026

العظمى

القاهرة 26

الإسكندرية 20

شرم الشيخ 32

مطروح 19

أسوان 41

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة 41

الدوحة 38

تونس 27

مسقط 37

الخرطوم 34

عواصم العالم

أنقرة 09

مدريد 20

طوكيو 26

بكين 20

موسكو 19

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد، تبدأ بـ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح مابين 6 إلى 7 درجات مئوية.

الأمطار.. من الغزارة إلى السيول

وحذرت الهيئة في بيانها من ظواهر جوية تستوجب الحيطة، حيث توقعت الآتي:

سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

احتمالية وصول الأمطار إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، مدن القناة، ومحافظة البحر الأحمر.

احتمالية امتداد الأمطار بنسبة 20% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.