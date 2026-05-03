محمد عبدالجليل: عبدالله السعيد كان الأفضل لتسديد ركلة الجزاء أمام الأهلي في القمة 132

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي والزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب في لقاء القمة أمام النادي الأهلي لذلك كانت الخسارة بنتيجة كبيرة بثلاثية نظيفة.

وقال محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك أخطأ في عدم الدفع بمحمد ابراهيم أمام الأهلي في الجبهة اليمني بدلاً من محمد إسماعيل الذي كان يجب أن يشارك كلاعب وسط".

وأضاف عبد الجليل: "حسام عبد المجيد ظهر بمستوى فني مهزوز في مباراة القمة وعبد الله السعيد كان الأفضل لتسديد ركلة الجزاء أمام الأهلي لأنه الأكثر خبرة بين لاعبي الزمالك".

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ،بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.