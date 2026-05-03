وزير خارجية كوريا الجنوبية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الوضع في الشرق الأوسط

بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون، مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الأحد/ - أن الاتصال الهاتفي تم بناء على طلب من إيران، وأن عراقجي أوضح موقف إيران من المفاوضات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة.

من جهته، عبر "تشو" عن أمله في عودة السلام و الاستقرار إلى المنطقة سريعا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي له تداعيات واسعة النطاق على الأمن العالمي والاقتصاد.

كما لفت إلى أن العديد من السفن، بما فيها الكورية الجنوبية، لا تزال راسية في مضيق هرمز، وشدد على ضرورة استئناف المرور الآمن لجميع السفن.