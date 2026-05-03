اليوم.. الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لسموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بالإسكندرية ابتداء من صباح اليوم الأحد ، استعدادًا للقاء سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في ظل أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب الدوري.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ،بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.