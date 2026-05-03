رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في المعادي.. 7 مايو

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في نادي وادي دجلة بالمعادي، يوم الخميس 7 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

ويقام حفل رامي صبري، في نادي وادي دجلة للأعضاء فقط.

من جهة أخرى، طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة"أنا بحبك أنت".

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاون بين رامي صبري كمطرب وملحن للاغنية مع الشاعر أمير طعيمة.

أغنية أنا بحبك أنت، تعد من اغاني البوم رامي صبري الجديد، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري ، ويضم 10 أغنيات متنوعة.

ويتعاون رامي صبري في الالبوم الجديد مع كل من تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي.