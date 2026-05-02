توك شو

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

رياح
هاني حسين

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس السائدة على البلاد في ظل التقلبات التي تشهدها البلاد خلال الساعات الأخيرة خاصة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.


وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تقلبات جوية وارتفاع في الحرارة اليوم لتسجل 35 درجة مئوية وأعلى من المعدل بنحو 5 درجات.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سببه منخفض جوي صحراوي وكتل هوائية جنوبية، موضحة أن سرعات الرياح زادت إلى 40 كيلو متر / الساعة.


وشددت على أن الرياح المثيرة للرمال أثرت في انخفاض وتدهور الرؤية إلى أقل من 1000 متر في بعض الأماكن على مستوى الجمهورية لا سيما الطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومحافظات الصعيد.


وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الجيزة وبني سويف، والفيوم وسوهاج والمنيا هي الأكثر تضررًا وتأثرًا بالرياح المثيرة للرمال والأتربة.


وأشارت لانخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات خلال ساعة واحدة فقط، بسبب منخفض جوي قادم من شمال أوروبا ومتوقع أن يكون الفارق بين درجات الحرارة ليلا ونهارًا 15 درجة مئوية.


حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض الحرارة غدًا بمعدل 10 درجات مقارنة باليوم وتصل في القاهرة إلى 25 درجة وهي أجواء أقرب للشتوية منها للربيعية.


وأوضحت أنه سيكون هناك برودة واضحة خلال ساعات الليل الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مضيفة أن الأمطار ستكون في المحافظات المطلة على الساحل الشمالي لا سيما مطروح، محافظات الدلتا، دمياط، بورسعيد، البحيرة وكفر الشيخ وقد تصل إلى السيول في سيناء وخليج العقبة.

