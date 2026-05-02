عزاء مهيب لكبير مشجعي الإسماعيلي بمسقط رأسه بحضور قيادات النادي السابقة | صور

شهدت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم، عزاءً مهيبًا لكبير مشجعي نادي الإسماعيلي، في مسقط رأسه، وسط حضور واسع من القيادات الرياضية والشعبية وأبناء المدينة الذين حرصوا على وداع أحد أبرز رموز الانتماء للنادي.



وتقدم الحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي السابقين، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، مؤكدين أن الراحل كان نموذجًا فريدًا في حب الكيان الأصفر، وصوتًا دائمًا في مدرجات الدراويش، لا يتخلف عن دعم فريقه في مختلف الظروف.



كما شهد العزاء توافد المئات من جماهير الإسماعيلي، الذين عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان أحد أوفى مشجعي النادي، مسترجعين مواقفه الداعمة ووجوده المستمر خلف الفريق في الانتصارات واللحظات الصعبة.



وأكد الحضور أن الراحل سيظل رمزًا من رموز الوفاء والانتماء، وأن ذكراه ستبقى حاضرة في قلوب جماهير الدراويش، لما قدمه من حب صادق ودعم لا ينقطع للنادي عبر سنوات طويلة.