الأرصاد تحذر من طقس الأحد المضطرب| أمطار رعدية وسيول محتملة وهذا موعد التحسن

​تشهد البلاد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الأسبوع الأول من شهر مايو 2026، محذرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

​أمطار وسيول ونشاط للرياح

و​وفقًا للتقارير الصادرة، يشهد غدا الأحد 3 مايو ذروة التقلبات الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 إلى 7 درجات مئوية.

وحذرت الهيئة من أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.

​ويشهد البحر المتوسط اضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/س، ويرتفع الموج ليصل إلى 4 أمتار.

​ودعت الأرصاد إلى الحذر من السحب الرعدية، وتجنب الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية المتهالكة، والقيادة بهدوء نتيجة تدهور الرؤية الأفقية بسبب الأتربة.

​خريطة الطقس من الاثنين إلى الجمعة

و​بداية من يوم الاثنين 4 مايو وحتى الجمعة 8 مايو، تبدأ حدة التقلبات الجوية في التراجع تدريجيًا، مع استمرار بعض الظواهر.

يأتي على رأس هذه الظواهر، ​استمرار الانخفاض حيث يظل هناك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلاً، ومائل للحرارة نهاراً ووجود ​فرص للأمطار، حيث تنحصر فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة يوم الاثنين على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ثم تتلاشى تدريجيًا.

ويستمر نشاط الرياح على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

​موعد تحسن الحالة الجوية

و​تشير البيانات إلى أن التحسن الفعلي والاستقرار في درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا وبشكل ملحوظ في نهاية الأسبوع، وتحديدًا يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف مرة أخرى لتسجل القاهرة 28 درجة مئوية يوم الجمعة، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية.

وأكدتالهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة التحديثات اليومية، نظرًا للتغيرات السريعة التي تطرأ على خرائط الطقس خلال فصل الربيع.