هل أخطأ معتمد جمال؟ .. محمد عبد الجليل يكشف ما حدث في قمة الزمالك والأهلي

يرى محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب في لقاء القمة أمام النادي الأهلي، لذلك كانت الخسارة بنتيجة كبيرة بثلاثية نظيفة.

وقال محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري، أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، أخطأ في عدم الدفع بمحمد إبراهيم أمام الأهلي في الجبهة اليمنى بدلاً من محمد إسماعيل، الذي كان يجب أن يشارك كلاعب وسط".

وأضاف عبد الجليل: "حسام عبد المجيد ظهر بمستوى فني مهزوز في مباراة القمة، وكان عبد الله السعيد الأفضل لتسديد ركلة الجزاء أمام الأهلي، لأنه الأكثر خبرة بين لاعبي الزمالك".