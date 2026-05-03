الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غارات إسرائيلية دمّرت ديرًا في لبنان وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين

محمد على

قال مسؤولون إن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين يوم السبت، بينما دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء من دير كاثوليكي في قرية حدودية.

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، تحذيراً جديداً لسكان تسع قرى جنوبية بضرورة إخلائها. وتواصل إسرائيل وحزب الله، الوكيل الإيراني المتمركز في لبنان، هجماتهما رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل.

في قرية يارون الحدودية، استخدم الجيش الإسرائيلي الجرافات لتدمير أجزاء من دير كاثوليكي كان خالياً بسبب القتال الأخير.

قالت جلاديس صباغ، الرئيسة العامة لراهبات الباسيليان السلفاتوريان: "سمعنا أنه تم تدميره بالجرافات". وأوضحت صباغ لوكالة أسوشييتد برس أن الدير كان يضم مدرسة مغلقة منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، بالإضافة إلى عيادة نُقلت مؤخراً إلى قرية رميخ المجاورة.

وصفت صباغ الدير بأنه مجمع صغير يضم راهبتين فقط، غادرتا بسبب الحرب. ولم تتوفر لدى صباغ تفاصيل إضافية نظراً لنزوح سكان يارون.

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إنه أثناء قيامه بتدمير منشآت تابعة لحزب الله في يارون، تعرض منزل لا يحمل أي رموز دينية للتخريب. وأضاف البيان أنه بمجرد علم الجيش بارتباط المنزل بكنيسة، قام الجنود "بمنع أي تخريب إضافي".

وأضاف الجيش أن حزب الله استخدم المجمع في الماضي لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في عدة مناسبات. وأكد أن الجيش لا يستهدف المؤسسات الدينية عمدًا.

رفضت الكنيسة الكاثوليكية في لبنان الادعاءات بأن المجمع كان يستخدم لأغراض عسكرية. وقال القس عبدو أبو قاسم، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام: "نحن ضد جميع الممارسات التي تستهدف دور العبادة والكنائس. فهذه أماكن لنشر السلام والمحبة والتعليم. إنها ليست قواعد عسكرية".

درة
روجينا
داليا البحيري
تميم يونس وزوجته
