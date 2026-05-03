هل أخطأ معتمد جمال؟ .. محمد عبد الجليل يكشف ما حدث في قمة الزمالك والأهلي
موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة
لإنقاذ طفل.. الرعاية الصحية تُجري جراحة قيمتها 250 ألف جنيه مجانا في بورسعيد
آخر تحديث لسعر الدولار.. العُملة الخضراء تسجّل 53.5 جنيه في أول تعاملات بعد الإجازة
استشاري طب نفسي: غياب الأب في سنوات التكوين الأولى يُؤثر نفسيًا وسلوكيًا على الطفل | فيديو
غارات إسرائيلية دمّرت ديرًا في لبنان وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين
حريق ضخم يلتهم محل بويات بالدقهلية .. وإصابة 3 أشخاص باختناق
الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة اليوم على السواحل الشمالية.. وعاصفة رعدية في الأفق
ترامب يُهاجم حلفاءه الأوروبيين: الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في ألمانيا
«ديميترييف» يُحذّر: العالم يسير وهو نائم نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ
في ذكرى ميلاد الراحلة ميرنا المهندس .. نجمة رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى في قلوب مُحبيها
الدواء للروح .. يسرا المسعودي تكشف تفاصيل أول خروج لها بعد العملية الجراحية
رئيس التحرير
طه جبريل
استشاري طب نفسي: غياب الأب في سنوات التكوين الأولى يُؤثر نفسيًا وسلوكيًا على الطفل | فيديو

رحمة سمير

قال استشاري الطب النفسي د. جمال فرويز إن الطفل في مراحل نموه الأولى يحتاج بشكل أساسي إلى وجود الأب والأم معًا، موضحًا أن كل طرف له دور نفسي وتربوي لا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضح أن الأم تمثل "الحضن والرعاية والعاطفة داخل البيت"، بينما يمثل الأب "المظلة والأمان والمرجعية"، مشيرًا إلى أن غياب الأب في سنوات التكوين الأولى قد يترك أثرًا نفسيًا وسلوكيًا عميقًا على الطفل.

وأضاف أن كثيرًا من الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تظهر لاحقًا لدى بعض الأطفال تعود إلى فقدان الإحساس بالأمان أو ضعف الدور الأبوي، ما قد يدفع الطفل إلى البحث عن هذا الدور بشكل غير سليم، سواء عبر الانعزال أو السلوك العدواني أو حتى اضطرابات في العلاقات الاجتماعية.

وأشار إلى أن بعض الحالات التي يتم التعامل معها نفسيًا تُظهر ارتباطًا بين غياب الأب في مرحلة مبكرة وبين اضطرابات في السلوك أو الهوية، مؤكدًا أن الطفل قد يتأثر أيضًا بالصراعات بين الوالدين أكثر من مجرد الانفصال نفسه.

كما لفت إلى أن استمرار الخلافات بين الأب والأم بعد الانفصال، خاصة حين تتحول إلى صراع على النفقة أو الرؤية، ينعكس سلبًا على نفسية الطفل ويزيد من شعوره بعدم الاستقرار.

وفيما يخص سن الحضانة، أوضح أن الطفل يحتاج للأم بشكل أكبر في السنوات الأولى، على أن يبدأ التفكير في تنظيم العلاقة مع الأب تدريجيًا مع التقدم في العمر، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو مصلحة الطفل النفسية أولًا.

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

فستان لافت .. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

