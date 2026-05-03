ترامب يُهاجم حلفاءه الأوروبيين: الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في ألمانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستخفض بشكل كبير وجود قواتها في ألمانيا، ما أدى إلى تصعيد الخلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، حيث يسعى ترامب لتقليص التزام أمريكا بالأمن الأوروبي.

أعلن البنتاغون يوم الجمعة أنه سيسحب حوالي 5000 جندي من ألمانيا، ولكن عندما سُئل يوم السبت عن سبب هذه الخطوة، لم يقدم ترامب أي تفسير وقال إن تخفيضًا أكبر قادم.

قال ترامب للصحفيين في فلوريدا: "سنخفض العدد بشكل كبير. وسنخفضه أكثر بكثير من 5000".

قال المراقب بوريس بيستوريوس إن سحب القوات، الذي هدد به ترامب لسنوات، كان متوقعًا، وأضاف أن الدول الأوروبية بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها. لكنه أكد أيضًا أن التعاون الأمني يعود بالنفع على طرفي الشراكة عبر الأطلسي.

وقال بيستوريوس: "إن وجود الجنود الأمريكيين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة".

وصف مسؤولون عسكريون كبار تحدثوا إلى شبكة "سي بي إس نيوز" يوم الجمعة سحب 5000 جندي بأنه إشارة إلى استياء ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية.

انتقد ترامب المستشار الألماني فريدريش ميرز وقادة الدول الأعضاء الأخرى في حلف الناتو لعدم انخراطهم بشكل مباشر في الحرب.