الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة اليوم على السواحل الشمالية.. وعاصفة رعدية في الأفق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور سحب رعدية ممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون غزيرة في بعض الأحيان.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب ستتمدد تدريجيًا إلى باقي محافظات السواحل الشمالية مع مرور الوقت، بينما تكون الأمطار أقل حدة على المناطق الداخلية مثل الوجه البحري ومدن القناة.

كما أكدت الأرصاد أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في هذه المناطق بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، ودعت المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة من خلال مواقعها الرسمية لتفادي أي مخاطر.