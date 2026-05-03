الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الطقس.. ونائب المحافظ يتفقّد التجهيزات النهائية بمحطة مياه 25 يناير

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية  كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عدم استقرار الاحوال الجوية

وجّهت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الجاهزية والاستعداد بجميع الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية بالمحافظة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق، مع احتمالية تأثر بعض الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.

وأكدت المحافظ تفعيل غرف العمليات والأزمات على مدار الساعة؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع رفع درجة الاستعداد بمعدات التدخل السريع والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انتظام الحركة وسلامة المواطنين.

وتهيب المحافظة بالمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر للأتربة، والالتزام بالقيادة الهادئة على الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية حفاظًا على السلامة العامة.

كما ننوه لأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال وجود أي بلاغات، وبيانها كالتالي : 
◾خط أرضي ٠٩٢٢٩٢٥٤٤٦
◾واتساب ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧

تمهيدًا لدخولها الخدمة..
نائب محافظ الوادي الجديد يتفقّد التجهيزات النهائية بمحطة مياه 25 يناير

في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بمتابعة المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قام السيد محمد كجك نائب المحافظ، اليوم، بتفقد التجهيزات النهائية لمحطة مياه ٢٥ يناير بالخارجة؛ تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة خلال الأيام المقبلة، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

وأوضح نائب المحافظ أنه جاري الانتهاء من كافّة التجهيزات الخاصة بتشغيل المحطة تمهيدًا لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد؛ لتشغيها ودخولها الخدمة وبدء ضخ المياه على الشبكة. وشدّد كجك على التأكد من جاهزية كافة وحدات ومكونات المحطة، وعمل دورة غسيل مغلقة وتعقيم الخزانات قبل تشغيل المحطة، مع سحب عينة من المياه للتأكد من مطابقتها لمعايير واشتراطات وزارة الصحة والسكان في وجود لجنة من الجهات المختصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة العمل بصندوق استصلاح الأراضي

تابع السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمقر صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، يرافقه الأستاذ أحمد العربي مدير الصندوق.

حيثُ اطّلع على موقف تحصيل المديونيات من المستثمرين، مُوجهًا بتشكيل لجنة للمرور على المراكز ومتابعة الموقف التنفيذي للشركات والمستثمرين، مع التأكيد على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، كما أكّد على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بالصندوق وصقل خبراتهم  بمختلف المجالات التي تقتضي معرفة الضوابط القانونية والدقة في تطبيق الإجراءات،؛ لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز تواجد الكوادر المؤهلة من أبناء المحافظة.

