سولاف فواخرجي تكشف لـ «صدى البلد» أسرار الأمومة: هذا هو سر نجاحي الحقيقي | فيديو

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
النجمة السورية سولاف فواخرجي
تصدّر اسم النجمة السورية سولاف فواخرجي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاتها المؤثرة في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، والتي كشفت خلالها عن جانب إنساني عميق من حياتها الشخصية، متحدثة بصراحة عن علاقتها بأبنائها وأهمية الأمومة في تشكيل أولوياتها.

وخلال اللقاء، أكدت فواخرجي أن الأمومة تمثل الركيزة الأساسية في حياتها، متقدمة على أي نجاح مهني أو شهرة فنية، مشيرة إلى أن هذا الدور يمنحها شعورًا مختلفًا بالمسؤولية والمعنى. وأضافت أن تجربة الأمومة ليست مجرد دور تؤديه، بل هي حالة إنسانية متكاملة أعادت ترتيب أولوياتها وغيرت نظرتها للحياة بشكل جذري.

وأثارت الفنانة تفاعلًا واسعًا عندما تحدثت عن شعور التقصير الذي يلازم الأمهات، موضحة أن هذا الإحساس يكاد يكون مشتركًا بين جميع النساء، مهما بذلن من جهد أو قدمن من تضحيات. وقالت إن الأم دائمًا تشعر بأنها لم تقدم ما يكفي لأبنائها، حتى مع محاولاتها المستمرة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

كما كشفت “فواخرجي” عن حرصها الدائم على التواجد في حياة أبنائها وتقديم الدعم والرعاية لهم، رغم الضغوط المهنية والانشغالات الفنية، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذا التوازن الصعب بين مسؤولياتها كأم ومسيرتها كفنانة.

وفي سياق حديثها، أشادت بدور زوجها الداعم، معتبرة إياه سندًا حقيقيًا في حياتها، حيث يساعدها على تجاوز التحديات اليومية ويشاركها مسؤوليات الأسرة، ما يمكنها من الاستمرار في عملها دون أن تهمل دورها كأم.

واختتمت سولاف فواخرجي تصريحاتها بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالإنجازات المهنية أو الأضواء، بل بقدرة الإنسان على الحفاظ على أسرته وتربية أبنائه تربية سليمة، مشددة على أن الأمومة ستظل دائمًا في مقدمة أولوياتها مهما حققت من نجاحات في مسيرتها الفنية.

وقد لاقت هذه التصريحات تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم مع حديثها الصادق، مشيدين بجرأتها في التعبير عن مشاعر تشترك فيها غالبية الأمهات.

