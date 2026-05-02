الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مسؤول الشراكات الدولية بجامعة إسيكس: نسعى لتعزيز التعاون مع جامعة عين شمس

أكد آيتان دوراند، مسؤول الشراكات الدولية بكلية الحقوق بجامعة جامعة إسيكس، حرص جامعته على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة عين شمس، في إطار الانفتاح الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بمشاركة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، إلى جانب البروفيسور آن بيزار، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر والمهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وقال إن زيارته الحالية تعد الثانية له إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سبق أن زار القاهرة قبل نحو أربع سنوات خلال عمله بجامعة ESSEC الفرنسية، التي تربطها شراكات قوية مع الجامعات المصرية.

وأوضح أن انضمامه إلى جامعة إسيكس منذ ثلاث سنوات يعكس طبيعة العمل الأكاديمي الدولي القائم على التعاون بين مختلف الدول، لافتًا إلى أن الجامعة تمتلك شبكة واسعة من الشراكات تمتد عبر أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا، إلى جانب إطلاق برامج درجات مزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار إلى أن جامعة إسيكس تضم نحو 20 ألف طالب و800 عضو هيئة تدريس من مختلف دول العالم، ما يعكس تنوعًا دوليًا كبيرًا داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن هذا التوجه يتقاطع مع رؤية جامعة عين شمس في التوسع والانفتاح الأكاديمي.

وأضاف أن جامعة إسيكس تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات البريطانية، حيث تأتي ضمن أفضل الجامعات، بينما تحتل كلية الحقوق بها مرتبة متقدمة من حيث قوة البحث العلمي، مشددًا على أن التأثير الدولي للجامعة يمثل أحد أبرز عناصر تميزها.

تعزيز التعاون مع عين شمس

وكشف عن وجود تعاون بحثي مع مؤسسات دولية كبرى، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز من أهمية بناء شراكات جديدة مع الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعة عين شمس.

وأعرب عن تقديره للدعوة التي تلقاها للمشاركة في الفعالية، مشيرًا إلى أنه سيقدم خلال زيارته محاضرات حول قانون الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى لقاءات مع الطلاب لمناقشة قضايا تغير المناخ.

وأعرب عن تطلعه إلى تطوير هذه الشراكة مستقبلًا، وتحويلها إلى علاقات مستدامة تقوم على التعاون الأكاديمي وبناء جسور من الصداقة بين الجانبين.

