الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسبوع كامل | تفاصيل تنظيم ندوات تثقيفية في الضرائب

الضرائب المصرية
الضرائب المصرية
محمد يحيي

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ صباح غد الأحد 2-5-2026؛ تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية الممولين علي مدار الأسبوع الجاري.

تفاصيل الندوات

وتخطط مصلحة الضرائب المصرية؛ لتنظيم 12 ندوة تثقيفية على مدار الأسبوع الجاري بواقع 3 ندوات يومية تبدأ من الأحد حتي الخميس المقبل.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من من 2893 حتى 2904 خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات:

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية " ساب" في تبسيط الإجراءات الضريبية.
  • المعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة
  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • التعامل مع منظومة الساب " شاشات الممولين"
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة
  • نظرة عامة علي القانون 157 لسنة 2025
